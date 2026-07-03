Bắt giam người đàn ông dùng ly thủy tinh đánh nữ nhân viên karaoke

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Mạnh Dũng (SN 1979, quê Hà Nội, trú phường Gò Vấp, TPHCM) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 14/5/2026, một nhóm khách đến quán karaoke Golden Bell trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì để hát và uống bia. Đến gần nửa đêm, Hà Mạnh Dũng đến nhập nhóm và được bố trí nhân viên nữ phục vụ riêng.

Hà Mạnh Dũng tại cơ quan công an.

Khoảng 0 giờ 45 ngày 15/5, trong lúc nữ nhân viên Ksor G. đang phục vụ, Dũng bất ngờ nắm tay trái của G. vặn ra phía sau khiến nạn nhân bị đau. Nữ nhân viên phản ứng bằng cách dùng chân đá vào chân Dũng. Ngay sau đó, Dũng dùng tay đánh vào mặt rồi cầm ly thủy tinh đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt của G.

Bị thương, G. la hét, chỉ mặt Dũng là người gây thương tích rồi chạy ra ngoài cầu cứu. Nhóm của Dũng cũng rời khỏi phòng hát. Khi Dũng ra khu vực sân quán để về thì bị nhân viên karaoke ngăn lại và trình báo cơ quan công an. Nạn nhân sau đó được sơ cứu và đưa đi cấp cứu.

Kết luận giám định của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP Hồ Chí Minh xác định Ksor G. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 22%. Bị hại đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Hà Mạnh Dũng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Mạnh Dũng để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.