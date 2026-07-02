Bé trai 6 tuổi bị bỏ lại trước cổng chùa cùng lá thư viết tay đầy xót xa

TPO - Ngày 2/7, Công an phường Tân Phước (TPHCM) cho biết đang phát thông báo tìm người thân của một bé trai khoảng 6 tuổi được phát hiện trước cổng Chùa Vạn Thông cùng nhiều đồ dùng cá nhân và một lá thư viết tay với nội dung khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 28/6, người dân phát hiện một bé trai, tên thường gọi là "Cu", bị bỏ lại trước cổng Chùa Vạn Thông. Bên cạnh cháu là một chiếc ba lô đựng quần áo, sữa và các vật dụng cá nhân cùng một lá thư viết tay gửi nhà chùa.

Trong thư, người viết xưng hô là "con", cho biết cách đây khoảng 6 năm đã nhặt được cháu bé bị bỏ rơi ở khu vực bên hông chùa và đưa về nuôi dưỡng. Người này kể bản thân đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn, sống trong phòng trọ, thu nhập bấp bênh nên không còn đủ điều kiện để tiếp tục chăm sóc và lo cho cháu học hành.

Lá thư cũng cho biết bé vừa hoàn thành lớp 1, hiện chi phí sinh hoạt và học tập ngày càng vượt quá khả năng của người nuôi dưỡng. Trước khi rời đi, người viết khẩn khoản mong nhà chùa nhận nuôi cháu, đồng thời khẳng định đây không phải là hành vi bắt cóc trẻ em mà chỉ là quyết định bất đắc dĩ vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Lá thư viết tay gửi kèm cháu bé trước Chùa Vạn Thông.

Hiện bé trai đang được Chùa Vạn Thông tạm thời chăm sóc. Công an phường Tân Phước thông báo ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến nhân thân của cháu bé, đề nghị liên hệ cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh và thực hiện các thủ tục bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho trẻ theo quy định.

Cơ quan công an đề nghị người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận, nếu biết thông tin về cháu hoặc người thân của cháu, sớm liên hệ để phối hợp xác minh.