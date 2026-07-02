Một trường ở TPHCM có 2 thủ khoa, 3 á khoa toàn quốc và 11 em đạt 29,5 điểm trở lên

TPO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn của Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông khi có 2 thủ khoa toàn quốc tổ hợp B00 đạt điểm tuyệt đối 30/30 cùng 3 á khoa toàn quốc đạt 29,75 điểm, trở thành một trong những trường có thành tích nổi bật nhất cả nước.

Theo thống kê của nhà trường, hai học sinh đạt 30 điểm tuyệt đối ở tổ hợp B00 là Đinh Ngọc Hải Lam và Nguyễn Lê Yến Nhi, cùng đạt 10 điểm ở cả ba môn Toán, Hóa học và Sinh học. Cả hai em là thủ khoa toàn quốc của tổ hợp xét tuyển khối B năm nay.

Yến Nhi (bên trái) và Hải Lam cùng đạt số điểm tuyệt đối khối B.

Bên cạnh đó, trường còn có ba á khoa toàn quốc khối B00, cùng đạt 29,75 điểm, gồm Huỳnh Phan Đức Huy, Huỳnh Trịnh Vĩnh Phúc và Lê Hoàng Phương. Cả ba em đều đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán, Hóa học và 9,75 điểm môn Sinh học.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, thầy Đỗ Văn Trị, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, cho biết kết quả năm nay là thành quả của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ của tập thể thầy cô giáo và học sinh.

Không chỉ áp đảo ở nhóm điểm cao của tổ hợp B00, thành tích điểm 10 của nhà trường cũng rất ấn tượng. Cụ thể, trường có 55 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, 19 điểm 10 môn Hóa học, 7 điểm 10 môn Sinh học, 3 điểm 10 môn Vật lý và 1 điểm 10 môn tiếng Anh.

Theo thầy Phạm Văn Bình, phụ trách khối 12 của trường, ngoài hai thủ khoa và ba á khoa toàn quốc, trường còn có tới 11 học sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên ở các tổ hợp xét tuyển đại học.

Danh sách 11 em có điểm số trên 29 điểm của trường.

Trong danh sách này, ngoài hai thủ khoa và ba á khoa, còn có các học sinh đạt 29,5 điểm như Nguyễn Lê Hữu Bảo, Nguyễn Đức Song Hào, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Đức Minh, Lê Công Nguyên và Lưu Minh Trí. Riêng Song Hào và Công Nguyên đạt 29,5 điểm ở khối A với điểm tuyệt đối môn Toán và Vật lý.

Kết quả này cho thấy sự đồng đều về chất lượng đào tạo của Trường Lê Thánh Tông ở các tổ hợp xét tuyển thuộc khối Khoa học tự nhiên, đặc biệt là hai khối A và B.

Theo lãnh đạo nhà trường, bên cạnh việc chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, học sinh còn được rèn luyện kỹ năng làm bài, tư duy giải quyết vấn đề và thường xuyên luyện tập với các dạng đề có độ phân hóa cao. Nhờ đó, nhiều em giữ được tâm lý ổn định và phát huy tối đa năng lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Với 2 thủ khoa toàn quốc, 3 á khoa toàn quốc và hàng chục điểm 10 ở các môn tự nhiên, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường phổ thông có thành tích nổi bật của TPHCM cũng như cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.