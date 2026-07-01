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Thêm trường đại học Việt Nam được ECFMG công nhận, sinh viên Y khoa rộng cửa ra thế giới

Nguyễn Dũng

TPO - Chiều 1/7, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cho biết, trường vừa chính thức được Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) – Ủy ban Giáo dục về người tốt nghiệp ngành Y khoa tại nước ngoài của Mỹ ghi nhận trong danh sách các cơ sở đào tạo y khoa đủ điều kiện, áp dụng đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2026 trở đi.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng đào tạo của ngành Y khoa HIU trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên trên phạm vi toàn cầu.

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Sinh viên HIU trong một buổi học thực hành tại bệnh viện.

ECFMG là tổ chức của Mỹ có nhiệm vụ đánh giá và chứng nhận các bác sĩ tốt nghiệp từ các trường y ngoài Hoa Kỳ, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn để tham gia đào tạo và hành nghề tại Mỹ.

Đối với các bác sĩ quốc tế muốn dự kỳ thi cấp phép hành nghề y tại Mỹ (USMLE), việc được ECFMG chứng thực là điều kiện bắt buộc, một trong những yêu cầu đầu tiên là trường đào tạo phải được ECFMG ghi nhận thông qua “Sponsor Note” trên hệ thống tra cứu các trường y khoa toàn cầu.

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Thông tin Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được cập nhật trên trang ECFMG chiều 1/7.

Theo HIU, việc được ECFMG bổ sung “Sponsor Note” trên hệ thống chính thức đồng nghĩa sinh viên tốt nghiệp ngành Y của trường từ năm 2026 sẽ đủ điều kiện đăng ký quy trình chứng thực của ECFMG để tham gia các kỳ thi và chương trình đào tạo y khoa tại Mỹ theo quy định hiện hành.

Không chỉ mở rộng cánh cửa đến Mỹ, bằng bác sĩ do HIU cấp hiện cũng được các cơ quan quản lý y tế tại các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada công nhận theo quy định của từng địa phương, tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp ở môi trường quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy, sự ghi nhận của ECFMG không chỉ là minh chứng cho chất lượng đào tạo mà còn là nền tảng để sinh viên tiếp cận các chương trình bác sĩ nội trú, đào tạo sau đại học, thực tập lâm sàng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển.

Nguyễn Dũng
#ECFMG #HIU #Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng #Mỹ #Sinh viên y khoa #Chứng nhận y khoa #Học thực hành #Bệnh viện

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