Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sai phạm dạy thêm, quản lý tài chính

TPO - Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Tài Lợi (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) vừa bị kỷ luật Cảnh cáo, do để xảy ra nhiều sai phạm trong hoạt động dạy thêm, dạy học 2 buổi/ngày, quản lý tài chính và tài sản công.

UBND xã Đông Hải (tỉnh Cà Mau) vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Việt Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Tài Lợi, do để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, điều hành nhà trường.

Trường THCS Tạ Tài Lợi (xã Đông Hải, Cà Mau).

Theo quyết định kỷ luật, ông Cường phải chịu trách nhiệm với 8 nhóm sai phạm gồm: Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát; không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo; không tổ chức lớp riêng để phụ đạo theo quy định; không đối trừ tiết dạy 2 buổi/ngày với định mức tiết dạy của giáo viên.

Bên cạnh đó, nhà trường không lập đề án sử dụng tài sản công vào kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sai phạm trong thu, chi tiền dạy học 2 buổi/ngày và công khai tài chính của nhà trường; công khai tài chính chưa đầy đủ và hình thức công khai không đúng quy định; để kế toán, thủ quỹ và các cá nhân liên quan thực hiện các nội dung sai quy định trong thời gian dài.

Theo quyết định, trong thời hạn kỷ luật, ông Nguyễn Việt Cường không được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn theo quy định.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Trường THCS Tạ Tài Lợi. Cuộc thanh tra được thực hiện sau khi báo Tiền Phong phản ánh một số dấu hiệu sai phạm tại ngôi trường này.