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Công ty Cổ phần Him Lam, Báo Tiền Phong tri ân thương, bệnh binh nặng tại Phú Thọ

Viết Hà

TPO - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 1/7, Công ty Cổ phần Him Lam và Báo Tiền Phong đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ hiện trực tiếp chăm sóc, điều trị và nuôi dưỡng 28 thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên.

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Đại diện Báo Tiền Phong tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương, bệnh binh, nhà báo Lê Văn Thành, Phó Trưởng ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Công đoàn Báo Tiền Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Văn Thành nhấn mạnh, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhiều năm qua, Báo Tiền Phong cùng các doanh nghiệp luôn duy trì các hoạt động tri ân tại các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng trên cả nước.

Những hoạt động này không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Đón nhận những phần quà nghĩa tình, thương binh Vũ Đình Tiến xúc động chia sẻ, nhiều năm qua, Báo Tiền Phong luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh vào dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Sự quan tâm ấy là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các thương, bệnh binh có thêm nghị lực, sống vui, sống khỏe.

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Nhà báo Lê Văn Thành thăm hỏi sức khỏe thương, bệnh binh.

"Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí còn gặp khó khăn, việc Báo Tiền Phong vẫn bền bỉ huy động nguồn lực để duy trì các hoạt động tri ân người có công là điều rất đáng trân trọng", ông Vũ Đình Tiến chia sẻ.

Thay mặt Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm, cảm ơn tình cảm và sự sẻ chia của Công ty Cổ phần Him Lam cùng Báo Tiền Phong dành cho các thương, bệnh binh.

Ông khẳng định, tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm sẽ tiếp tục tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng các thương, bệnh binh, để thương bệnh binh có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Viết Hà
#Ngày Thương binh - Liệt sĩ #thương bệnh binh #tri ân người có công #tỉnh Phú Thọ #đền ơn đáp nghĩa #uống nước nhớ nguồn

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