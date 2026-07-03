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Sắp có kết luận thanh tra toàn diện Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Huỳnh Thủy

TPO - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vốn đầu tư hơn nghìn tỷ đồng, hoạt động suốt 7 năm chưa có giấy phép chính thức, đứng trước nguy cơ dừng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sau thời gian thanh tra toàn diện, sắp có kết luận chính thức.

Chiều 2/7, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, đại biểu Lê Văn Cường chất vấn UBND tỉnh về hàng loạt tồn tại kéo dài tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên - bệnh viện tuyến cuối của tỉnh.

Đại biểu cho biết, bệnh viện có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Nếu không hoàn tất thủ tục pháp lý theo thời hạn quy định, bệnh viện có nguy cơ không được tiếp tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội không có cơ sở ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

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Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên được đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Không chỉ vậy, bệnh viện đang trong tình trạng quá tải, nhiều thời điểm tiếp nhận 1.500-1.600 lượt khám mỗi ngày, vượt công suất thiết kế. Qua khảo sát thực tế, nhiều hạng mục như hành lang cầu nối giữa các khối nhà và khu vực kè chắn phía sau nhà E đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, buộc bệnh viện phải rào chắn và đặt biển cảnh báo.

Từ thực trạng trên, đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ giải pháp bảo đảm việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không bị gián đoạn; đồng thời nêu lộ trình khắc phục tình trạng quá tải và sửa chữa các hạng mục xuống cấp của bệnh viện.

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Bệnh nhân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn thừa nhận đây là tồn tại kéo dài nhiều năm, xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý của bệnh viện.

Theo ông Văn, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ gián đoạn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là bệnh viện chưa được cấp giấy phép hoạt động do chưa hoàn thành giấy phép môi trường. Trong khi đó, giấy phép hoạt động là điều kiện bắt buộc để ký và tiếp tục thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

"UBND tỉnh xác định đây là tình huống đặc biệt cấp bách, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và hoạt động của bệnh viện", ông Văn nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, thời gian qua tỉnh đã liên tục tổ chức các cuộc họp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đồng thời làm việc với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tháo gỡ các vướng mắc.

Đối với giấy phép môi trường - nút thắt lớn nhất hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất lập hồ sơ cấp phép cho toàn bộ quy mô 1.200 giường bệnh, gồm 800 giường của bệnh viện và 400 giường của Trung tâm Ung bướu.

Theo cam kết của các đơn vị liên quan, hồ sơ sẽ được hoàn thiện trong vòng 5 ngày. Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường.

Song song đó, Sở Xây dựng đang kiểm tra công tác nghiệm thu Trung tâm Ung bướu và yêu cầu Ban Quản lý dự án khắc phục các tồn tại trước ngày 10/7.

Nếu hồ sơ bảo đảm theo quy định, trước ngày 15/7, Sở Y tế sẽ cấp giấy phép hoạt động chính thức cho Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, UBND tỉnh đã làm việc với Bảo hiểm xã hội để thống nhất tiếp tục duy trì hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người dân không bị gián đoạn.

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Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời chất vấn.

Về tình trạng quá tải, ông Nguyễn Thiên Văn cho biết, đây là thực tế do bệnh viện là tuyến cuối của tỉnh và khu vực, tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng từ các địa phương chuyển đến.

Để giải quyết căn cơ, tỉnh sẽ đẩy nhanh đưa Trung tâm Ung bướu vào hoạt động; bổ sung nhân lực, đầu tư trang thiết bị, phát triển các chuyên khoa sâu; đồng thời nâng cao năng lực y tế tuyến dưới nhằm giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối.

Đối với các hạng mục xuống cấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết qua kiểm tra, một số vị trí đã xuất hiện tình trạng nứt, hư hỏng cục bộ, cần được sửa chữa khẩn cấp. Trước mắt, tỉnh đã yêu cầu rào chắn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra toàn diện các gói thầu xây dựng bệnh viện. "Hiện nay Thanh tra tỉnh đã thông qua dự thảo kết luận của thanh tra tại BVĐK Vùng Tây Nguyên. Sau khi có kết luận, UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan và triển khai phương án sửa chữa theo đúng quy định", ông Văn nói.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cũng nhận trách nhiệm về những tồn tại của ngành. Theo ông, những vướng mắc tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Ông cho biết, với cương vị Giám đốc Sở Y tế, chính ông là người ký các giấy phép hoạt động tạm thời cho bệnh viện và sẵn sàng chịu trách nhiệm, bởi không thể để bệnh viện ngừng hoạt động khi tính mạng, sức khỏe của người bệnh phải được đặt lên hàng đầu.

Giám đốc Sở Y tế khẳng định, ngay sau khi bệnh viện được cấp giấy phép môi trường, sở sẽ hoàn tất thủ tục cấp giấy phép hoạt động chính thức theo đúng quy định.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #giấy phép #khám bệnh #BHYT #đầu tư #Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên #kết luận thanh tra #thanh tra toàn diện

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