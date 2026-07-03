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Sức khỏe

Công nghệ chuẩn iCGM của Abbott giúp đơn giản hóa chăm sóc đái tháo đường

P.V

Đái tháo đường không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đi cùng chi phí y tế ngày một tăng. Nhờ công nghệ theo dõi đường huyết liên tục, người bệnh ngày nay có thể hiểu rõ dao động đường huyết để chủ động điều chỉnh chế độ ăn, lối sống. Đây là yếu tố quan trọng để giúp cải thiện tình trạng bệnh lý, cũng là cách giảm bớt gánh nặng chi phí y tế từ những diễn biến bất lợi nếu bệnh không được kiểm soát tốt.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả giúp người mắc đái tháo đường giảm gánh nặng

Theo chuyên gia, quản lý tốt đường huyết là yếu tố then chốt để người bệnh duy trì sức khỏe và năng suất làm việc. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến cho phép kiểm soát đường huyết toàn diện, hiệu quả và an toàn hơn, giúp người bệnh tránh được các biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

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Kiểm soát đường huyết hiệu quả giúp duy trì chất lượng cuộc sống

Các nghiên cứu kinh tế y tế tại Việt Nam cho thấy chi phí chăm sóc đái tháo đường có xu hướng tăng lên khi người bệnh xuất hiện biến chứng hoặc có thêm các bệnh đồng mắc. Theo nghiên cứu trên cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế quốc gia, khoảng 55% bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 có biến chứng nhưng chiếm gần 70% tổng chi phí điều trị trực tiếp. Điều này cho thấy việc quản lý đường huyết hiệu quả ngay từ sớm có thể mang lại lợi ích không chỉ về sức khỏe mà còn về mặt kinh tế cho người bệnh và gia đình.

Nhìn nhận vai trò của công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (Continuous Glucose Monitoring - CGM), hướng dẫn Chăm sóc Đái tháo đường 2026, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) tiếp tục khuyến nghị mở rộng sử dụng từ sớm ở nhiều nhóm người bệnh hơn.

iCGM: Khi dữ liệu là nền tảng của quản lý đái tháo đường hiện đại

CGM đang ngày càng được sử dụng rộng rãi nhờ tính năng cung cấp chỉ số đường huyết liên tục, không cần trích máu ngón tay. Tuy nhiên, khi dữ liệu từ CGM ngày càng được sử dụng để hỗ trợ các quyết định điều trị, độ chính xác và tin cậy của thiết bị là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã thiết lập tiêu chuẩn theo dõi đường huyết liên tục tích hợp (iCGM) với những yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác, độ ổn định và khả năng truyền dữ liệu của các hệ thống CGM.

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Dữ liệu từ CGM giúp người dùng hiểu rõ dao động đường huyết và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Tại Việt Nam, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus thế hệ mới vừa được Abbott giới thiệu là một trong những hệ thống đạt tiêu chuẩn iCGM độ chính xác cao. Hệ thống này đo chỉ số đường huyết theo thời gian thực với cài đặt cảnh báo tùy chỉnh khi đường huyết xuống thấp hoặc tăng cao. Điều này giúp người dùng hiểu ảnh hưởng của chế độ ăn, thuốc và vận động đến chỉ số đường huyết và điều chỉnh phù hợp.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, chia sẻ: "Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu. Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường, mang lại sự an tâm cho cả người bệnh và người chăm sóc."

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh FreeStyle Libre giúp giảm tình trạng hạ đường huyết, giảm chỉ số HbA1c gần 1%, đồng thời giúp giảm đến 2/3 tỷ lệ nhập viện và giảm gần 60% tỷ lệ nghỉ phép do bệnh.

Có mặt tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua, Abbott không ngừng tiên phong trong việc phát triển các công nghệ đột phá hỗ trợ người mắc đái tháo đường. Trên toàn cầu, Abbott đã mở ra hướng tiếp cận mới mang tính cách mạng trong chăm sóc đái tháo đường với danh mục hệ thống theo dõi đường huyết liên tục FreeStyle Libre tiên tiến thế giới, hiện đang được khoảng 8 triệu người sử dụng tại hơn 60 quốc gia.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ và chuyên môn y khoa, Abbott còn tích cực triển khai các sáng kiến chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng các đối tác, minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng Việt Nam nâng cao sức khỏe cộng đồng.

P.V
#đái tháo đường #công nghệ #iCGM #Abbott #FreeStyle Libre

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