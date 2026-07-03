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Người lính

Lực lượng Nga tiến vào Konstantinovka từ nhiều hướng

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này sắp kết thúc chiến dịch tìm kiếm nhằm loại bỏ tàn dư của lực lượng đồn trú Ukraine tại thành phố Konstantinovka.

Tình hình giao tranh tại thành phố Konstantinovka, nằm ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), đã leo thang trong những tuần gần đây. Lực lượng Nga đã tiến vào thành phố từ nhiều hướng, chia cắt thành phố làm đôi và làm rối loạn hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực.

Konstantinovka là một phần của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk - chuỗi các khu định cư ở phía bắc Donetsk.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường phòng thủ mạnh mẽ ở cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, biến nó thành một pháo đài lớn. Konstantinovka nằm cách Kramatorsk khoảng 15km về phía đông nam.

Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga sắp hoàn thành “việc quét sạch các đơn vị rải rác của Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi thành phố”. Các báo cáo truyền thông gần đây cho thấy, bộ chỉ huy Ukraine đã từ bỏ nỗ lực điều thêm quân tiếp viện đến khu vực này.

Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất hơn 20 phương tiện và xe bọc thép, ba khẩu pháo, cũng như 25 phương tiện không người lái mặt đất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy khoảng 27 trạm chỉ huy và kiểm soát máy bay không người lái của Ukraine.

Hình ảnh từ Konstantinovka cho thấy nhiều phương tiện không người lái mặt đất của Ukraine - dường như được sử dụng để tiếp tế cho nhóm quân bị bao vây - bị máy bay không người lái FPV của Nga truy đuổi và phá hủy. Video cũng cho thấy một nhóm binh sĩ Ukraine trú ẩn trong một ngôi nhà và bị pháo kích.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Chỉ huy lữ đoàn quốc tế ‘Pyatnashka’ - Akhra Avidzba - nói với hãng tin Vesti của Nga, rằng thành phố này trên thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của Mátxcơva.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga hiện đang kiểm soát khoảng 1/5 vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần Donetsk.

Nga muốn Ukraine rút quân khỏi 20% diện tích còn lại của Donetsk, nhưng Kiev không đồng ý.

Mátxcơva đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu, và nói rằng vấn đề lãnh thổ có “tầm quan trọng cơ bản” đối với các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra do Mỹ làm trung gian.

Minh Hạnh
RT
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