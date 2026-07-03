Muốn hồi hương sau động đất, chính trị gia đối lập Venezuela bị Mỹ ‘dội nước lạnh’

TPO - Trong tuần qua, chính trị gia lưu vong María Corina Machado, người từng tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, rất nỗ lực để trở về Venezuela. Tuy nhiên, đề nghị hỗ trợ của bà chỉ nhận được phản ứng hờ hững của Washington, trong đó một số quan chức tỏ ra khó chịu.

Chính trị gia đối lập Venezuela María Corina Machado. (Ảnh: Reuters)

Wall Street Journal và New York Times dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần bác bỏ đề nghị của bà, nói với chính trị gia đối lập rằng bà đã trở thành yếu tố gây xao nhãng. Điều này đã biến những căng thẳng âm ỉ trong nhiều tháng thành sự rạn nứt công khai với chính trị gia từng được Washington ủng hộ.

Chưa rõ bà Machado có thể hàn gắn quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump hay không. Từng được giới Cộng hòa tại Washington nâng đỡ, bà Machado dẫn dắt phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm 2024, nhưng Tổng thống Nicolás Maduro không công nhận.

Cho đến nay, bà Machado chưa thể thuyết phục Tổng thống Trump, rằng mình có đủ ảnh hưởng chính trị để điều hành Venezuela - quốc gia mà ông Trump nhiều lần ca ngợi là thành công lớn nhất trong chính sách đối ngoại nhiệm kỳ 2 của ông.

Ngay cả hành động chưa từng có tiền lệ của bà Machado là tặng huy chương Nobel của mình cho ông Trump, bất chấp phản đối của Ủy ban Nobel, cũng không đủ để thay đổi quan điểm của tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Sau thời gian dài phải lẩn trốn tại Venezuela để tránh bị bắt, bà Machado rời đất nước vào năm ngoái để nhận Giải Nobel Hòa bình và kể từ đó chưa trở lại. Hai trận động đất tàn phá Venezuela hôm 24/6 trở thành bước ngoặt, khiến mối quan hệ vốn rạn nứt nhiều tháng giữa bà Machado và ông Trump đổ vỡ hoàn toàn.

Bà tận dụng thảm họa này để tìm lại vị trí trung tâm của đời sống chính trị Venezuela, đồng thời nỗ lực vận động Mỹ ủng hộ việc bà hồi hương. Ngược lại, chính quyền Mỹ đang ưu tiên sự ổn định và tăng cường hợp tác với chính quyền Venezuela đương nhiệm.

Phản ứng hờ hững

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp khuyên bà Machado trì hoãn việc trở về Venezuela. Các quan chức Mỹ giải thích họ không thể bảo đảm an toàn cho bà nếu bà hồi hương.

Tuy nhiên, trong các cuộc trao đổi kín, một số quan chức Mỹ cho rằng việc bà Machado trở về Venezuela sẽ khiến mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa chính quyền Tổng thống Trump và Tổng thống lâm thời Rodríguez trở nên phức tạp hơn. Tổng thống Trump nhiều lần ca ngợi mối quan hệ này là một thành công lớn.

Nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Nhà Trắng khuyên bà Machado kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng khi bà phớt lờ lời khuyên này, chính quyền Mỹ đã nói với bà rằng bà đang hành động theo ý mình và không còn nhận được Chính phủ Mỹ ủng hộ. Mất đi sự hậu thuẫn của Washington khiến bà Machado đối mặt với nhiều khó khăn.

Bà Machado không có hộ chiếu Venezuela còn hiệu lực, vì vậy bà cần gây sức ép từ bên ngoài để buộc chính quyền Venezuela cho phép bà nhập cảnh. Trong bối cảnh hiện nay, khi Mỹ có ảnh hưởng đáng kể với Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, Washington được xem là bên có khả năng lớn nhất để bảo đảm bà Machado có thể trở về nước.

Cuối tuần trước, bà Machado tìm cách đến đảo Curaçao - vùng lãnh thổ tự trị ở Caribe - với kế hoạch tiếp tục sang Venezuela.

Tuy nhiên, giới chức Hà Lan, nước phụ trách các vấn đề đối ngoại của Curaçao, đã từ chối cho bà nhập cảnh sau khi Chính phủ Mỹ không đứng ra bảo đảm cho chuyến đi.

Theo các nguồn tin, những người phản đối bà Machado tại Washington và Venezuela đã thuyết phục Nhà Trắng, rằng việc bà trở về vào thời điểm này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng vốn đã rất lớn sau các trận động đất, đồng thời ảnh hưởng đến nỗ lực cứu trợ thảm họa đang được triển khai.

Nhà Trắng từ chối bình luận, văn phòng của bà Machado không phản hồi đề nghị bình luận về những thông tin này.

Theo một nguồn tin, bà Machado đã trực tiếp gửi thư tới nhiều quan chức trong Chính phủ Mỹ, bao gồm Bộ Ngoại giao và Quốc hội, đề nghị họ hỗ trợ việc bà trở về nước. Nguồn tin cho biết các động thái này chỉ nhận được phản ứng khá hờ hững, trong đó một số quan chức tỏ ra khó chịu vì cho rằng bà Machado quá nôn nóng và dường như muốn tận dụng thảm họa để đạt lợi ích chính trị.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền ủng hộ việc bà Machado trở về Venezuela trong tương lai, nhưng cho rằng đòi hỏi gần đây của bà là “màn kịch chính trị”.

Quan chức này cũng ca ngợi phản ứng của chính phủ lâm thời Venezuela sau thảm họa động đất, đồng thời cho biết chính quyền hiện tại đã chấp thuận mọi đề nghị do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra trong khuôn khổ các nỗ lực cứu trợ của Mỹ.

Sự rạn nứt giữa Nhà Trắng và bà Machado được coi là một trong nhiều ví dụ rõ nét cho thấy Tổng thống Trump đang đảo lộn những lập trường đối ngoại từng được Mỹ duy trì nhiều năm, bằng cách trao quyền cho các đối thủ cũ, từ bỏ các đồng minh truyền thống và ưu tiên thỏa thuận kinh tế.