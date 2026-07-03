Bộ xương trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM là của một nam MC quê Đồng Tháp

TPO - Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đã bàn giao bộ hài cốt được phát hiện tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM cho gia đình nạn nhân để đưa về quê an táng.

Sau khi giám định ADN, Công an TPHCM xác định bộ xương phát hiện tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM là của nam MC mất tích gần một tháng trước.

Bộ xương được phát hiện ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM là của nam MC quê Đồng Tháp

Cụ thể, theo kết quả giám định ADN, cơ quan điều tra xác định bộ xương là của anh Nguyễn Duy K. (SN 1992, ngụ xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp), mất tích từ đầu tháng 6.

Đại diện gia đình là anh ruột của nạn nhân đã trực tiếp làm việc với cơ quan công an, hoàn tất các thủ tục cần thiết và tiếp nhận hài cốt của em trai để đưa về quê lo hậu sự.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân, những ai biết vụ việc hoặc có tài liệu, thông tin liên quan phối hợp cung cấp cho cơ quan điều tra, đồng thời tố giác hành vi phạm tội (nếu có) của các cá nhân liên quan.

Nam MC mất tích sau khi rời phòng trọ

Trước đó vào khoảng 15h30 ngày 25/6, trong lúc tuần tra, lực lượng an ninh của Trung tâm Quản lý ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM phát hiện một xe máy Honda Wave Alpha mang biển kiểm soát 67K1-622.82 bị bỏ lại tại bãi đất trống ven đường Thomas Edison, thuộc khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa.

Kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện cách chiếc xe khoảng 20m có một sợi dây vải dù màu xanh được mắc trên cành cây, trên dây treo một chiếc quần thể thao. Bên dưới là một bộ xương người, một đôi dép màu trắng và một lọ thuốc màu vàng đặt trong hốc cây.

Qua xác minh, toàn bộ tài sản và đồ đạc tại hiện trường được xác định là của anh Nguyễn Duy K., người làm nghề dẫn chương trình (MC) đã mất liên lạc với gia đình từ chiều 6/6.

Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.