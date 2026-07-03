Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Phú Thọ

TPO - Ngày 3/7, UBND xã Kim Bôi (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã phát thông báo tìm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Nếu quá thời hạn, thông báo không có người đến nhận, địa phương sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo bà Bùi Thị Dung, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội xã Kim Bôi, vào khoảng 4h30 phút ngày 1/7, tại khu vực đường liên xóm Vó Khang, đoạn cầu bắc qua suối thuộc thôn Vó Khang, bà Quách Thị Mới phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Kim Bôi đã phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế và các cơ quan liên quan lập biên bản, kiểm tra tình trạng sức khỏe của cháu bé và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Hiện cháu bé được tạm giao cho bà Quách Thị Mới chăm sóc trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 8/7.

UBND xã Kim Bôi thông báo để cha, mẹ, ông, bà hoặc người thân của cháu bé (nếu có) sớm đến liên hệ với địa phương để làm thủ tục nhận lại trẻ theo quy định của pháp luật.