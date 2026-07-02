Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường thành viên Đại học Huế

TPO - Đại học (ĐH) Huế vừa công bố, trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường thành viên và đơn vị trực thuộc, chuẩn bị cho giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát triển ĐH Huế trở thành đại học quốc gia.

Chiều 2/7, ĐH Huế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đức Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế; ông Nguyễn Văn Mạnh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương, cơ quan Trung ương trên địa bàn, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo ĐH Huế qua các thời kỳ.

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường thành viên và đơn vị trực thuộc ĐH Huế.

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Quyền Giám đốc ĐH Huế, đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học thành viên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, ĐH Huế đã bổ nhiệm 25 lãnh đạo tại 8 trường đại học thành viên gồm Khoa học, Kinh tế, Luật, Ngoại ngữ, Nông Lâm, Sư phạm, Y - Dược, Nghệ thuật; đồng thời kiện toàn lãnh đạo Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin cùng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo ĐH Huế, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được thực hiện trong bối cảnh ngành giáo dục triển khai các chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đại học theo các quy định mới của Nhà nước.

Đợt bổ nhiệm lần này đánh dấu bước kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo tại các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị, phát huy quyền tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ĐH Huế (1957-2027) và mục tiêu phát triển ĐH Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Phát biểu giao nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh về yêu cầu giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, đồng thời tập trung triển khai bốn định hướng chiến lược gồm nâng cao chất lượng học thuật, tối ưu hiệu quả quản trị đại học, tăng cường uy tín và trách nhiệm với cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.