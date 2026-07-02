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Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk làm Phó Chủ tịch tỉnh

Huỳnh Thủy

TPO - Ông Y Nhuân Byă - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chiều 2/7, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, các đại biểu đã bầu ông Y Nhuân Byă - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026–2031.

Cùng với việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Trước đó, ông Trần Văn Tân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đồng thời, HĐND tỉnh bầu ông Hồ Quang Đệ - Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

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Ông Y Nhuân Byă (thứ 4, từ trái sang) - tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ông Y Nhuân Byă sinh ngày 30/11/1979, dân tộc Ê Đê, quê quán Đắk Lắk; có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông có hơn 20 năm công tác, trưởng thành từ phong trào thanh niên và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo.

Từ năm 2004 đến năm 2019, ông kinh qua nhiều chức vụ tại Huyện Đoàn Cư M'gar và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, lần lượt giữ các cương vị Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2025, ông giữ chức Bí thư Huyện ủy Ea Kar.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Chiều 2/7/2026, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Phó Chủ tịch #Y Nhuân Byă #Tỉnh ủy #nhân sự

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