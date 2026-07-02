Nhiều quán cà phê tắt nhạc sau quy định thu phí từ 1/7

TPO - Điều chỉnh biểu phí bản quyền âm nhạc từ ngày 1/7 không chỉ là câu chuyện tuân thủ quy định pháp luật, mà còn đặt ra bài toán cân bằng giữa chi phí kinh doanh và trải nghiệm khách hàng. Khi một số quán tạm "tắt nhạc", câu hỏi được đặt ra là ai sẽ chịu tác động nhiều hơn từ sự thay đổi này?

Chủ quán cà phê loay hoay

Từ ngày 1/7, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh theo Nghị định 134/2026/NĐ-CP, biểu phí bản quyền âm nhạc áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng cũng tự động thay đổi theo công thức hiện hành. Dù nghĩa vụ trả tiền bản quyền không phải quy định mới, việc biểu phí tăng đang khiến nhiều chủ quán quan tâm hơn đến vấn đề sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.

Ghi nhận tại một số quán cà phê trên địa bàn quận Thanh Xuân và Cầu Giấy, âm nhạc vẫn được phát với âm lượng vừa phải, chủ yếu làm nhạc nền thay vì bao trùm toàn bộ không gian như trước. Tuy nhiên, cũng có những cơ sở tạm thời dừng mở nhạc để tìm hiểu quy định về bản quyền trước khi tiếp tục sử dụng.

﻿﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Ghi nhận tại một số quán cà phê trên địa bàn quận Thanh Xuân và Cầu Giấy, âm nhạc vẫn được phát với âm lượng vừa phải, chủ yếu làm nhạc nền thay vì bao trùm toàn bộ không gian như trước.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Thương - quản lý một quán cà phê tại phường Thanh Xuân - cho biết đã biết đến thông tin về việc thu phí bản quyền âm nhạc nhưng chưa nắm rõ quy trình thực hiện.

"Hiện tôi chưa biết phải đóng phí cho đơn vị nào, thủ tục ra sao. Bình thường quán mở nhạc thông qua các playlist trên YouTube. Trước mắt, chúng tôi sẽ tạm dừng phát nhạc để tìm hiểu kỹ quy định cũng như cách đóng phí, sau đó sẽ tiếp tục phục vụ âm nhạc cho khách hàng theo đúng quy định", chị Thương nói.

Theo chị Thương, việc sử dụng âm nhạc từ trước đến nay chủ yếu nhằm tạo bầu không khí thư giãn cho khách, chứ không phải dịch vụ kinh doanh riêng biệt. Vì vậy, khi có thay đổi liên quan đến chính sách, quán muốn tìm hiểu đầy đủ để thực hiện đúng quy định, đồng thời tránh những sai sót không đáng có.

Trước khả năng một số quán cà phê hạn chế hoặc tạm dừng phát nhạc để tìm hiểu quy định về bản quyền, nhiều khách hàng cho rằng âm nhạc vẫn là yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm tại quán, dù mức độ quan trọng với mỗi người là khác nhau.

Âm nhạc không phải là tất cả

Thường xuyên đến quán cà phê để thư giãn sau giờ học, bạn Minh Hằng (16 tuổi) cho biết sẽ ưu tiên những không gian có nhạc nền nhẹ nhàng. Theo đó, những bản ballad với giai điệu êm dịu giúp không gian trở nên dễ chịu và mang lại cảm giác thoải mái hơn. "Nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích quán có nhạc. Có âm nhạc không gian sẽ vui vẻ và có sức sống hơn. Tôi thích những bài hát nhẹ nhàng, không quá sôi động để vừa có thể thư giãn, vừa trò chuyện hoặc ngồi một mình", Hằng chia sẻ.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Với nhiều khách hàng, âm nhạc trong quán cà phê không phải yếu tố ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng coi âm nhạc là yếu tố quan trọng. Phương Linh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết âm nhạc không phải yếu tố quyết định khi lựa chọn quán cà phê. Mục đích của bạn chủ yếu là học bài, làm việc nhóm hoặc gặp gỡ bạn bè nên điều quan trọng hơn là đồ uống, không gian và cơ sở vật chất.

"Điều tôi quan tâm vẫn là chất lượng đồ uống, không gian và cơ sở vật chất. Có nhạc thì cũng tốt, nhưng không có nhạc thì em vẫn thấy bình thường", Phương Linh chia sẻ.

Chị Ngọc Thu (Cầu Giấy) cũng cho rằng vai trò của âm nhạc phụ thuộc vào từng hoàn cảnh. Khi đi cùng bạn bè, mọi người chủ yếu trò chuyện nên âm nhạc chỉ đóng vai trò làm nền.

Tuy nhiên, trong những lần ngồi một mình, các giai điệu nhẹ nhàng lại giúp không gian trở nên thư thái và giàu cảm xúc hơn. "Không có nhạc thì quán sẽ hơi trầm và thiếu cảm xúc, nhưng đó cũng không phải yếu tố khiến mình đổi sang quán khác", người này chia sẻ.

Khách hàng có nhiều tiêu chí "chấm điểm" quán cà phê hơn là chỉ âm nhạc.

Trong khi đó, một số khách hàng bày tỏ lo ngại nếu nhiều quán lựa chọn tạm dừng phát nhạc trong thời gian dài vì chưa kịp hoàn tất các thủ tục liên quan đến bản quyền. Theo họ, âm nhạc từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của văn hóa quán cà phê, góp phần tạo nên bầu không khí đặc trưng và mang lại cảm giác thư giãn cho thực khách.

"Nếu các quán không còn mở nhạc nữa thì sẽ có cảm giác thiếu đi một chút 'chất' của quán cà phê. Những bản nhạc nhẹ không chỉ giúp thư giãn mà còn tạo bầu không khí dễ chịu, khiến khách muốn ngồi lại lâu hơn. Hy vọng các quán vẫn có thể duy trì âm nhạc sau khi hoàn tất các quy định về bản quyền", một khách hàng bày tỏ.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh từ ngày 1/7 chỉ là thay đổi về biểu phí do mức lương cơ sở tăng, không phải thời điểm bắt đầu áp dụng nghĩa vụ trả tiền bản quyền âm nhạc. Dù vậy, sự thay đổi này khiến nhiều cơ sở kinh doanh quan tâm hơn đến việc sử dụng âm nhạc đúng quy định, đồng thời tính toán chi phí để vừa bảo đảm tuân thủ pháp luật, vừa duy trì trải nghiệm cho khách hàng.

