Dàn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế hội tụ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt bên hồ Hoàn Kiếm

Chương trình nghệ thuật đặc biệt - hòa nhạc ngoài trời “Crescendo - Giao hưởng kết nối” diễn ra tối 4/7 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, (TP Hà Nội).

Ngày 2/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt - hòa nhạc ngoài trời “Crescendo - Giao hưởng kết nối”.

“Crescendo - Giao hưởng kết nối” sẽ được dàn dựng như một hành trình âm nhạc (Ảnh: Sở VHTT Hà Nội).

Sự kiện diễn ra tối 4/7 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, (TP Hà Nội). Chương trình nằm trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026, do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện.

Đêm hòa nhạc có sự tham gia của Crescendo Festival Orchestra cùng các nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và tài năng trẻ đến từ Việt Nam, Áo, Trung Quốc, Brunei... Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật trọng điểm của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026, được tổ chức tại không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, góp phần đưa nghệ thuật giao hưởng đến gần hơn với công chúng và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ piano huyền thoại Nhật Bản GS. Rintaro Akamatsu, nhạc trưởng Daniel Park (Hàn Quốc), nhạc trưởng Dustin Tiêu (Việt Nam), PGS.TS Nguyễn Huy Phương, TS Nguyễn Trinh Hương, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, NSƯT Dương Minh Chính, nghệ sĩ guitar Lê Thu, nghệ sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân cùng nhiều gương mặt trẻ xuất sắc.

“Crescendo - Giao hưởng kết nối” được dàn dựng như một hành trình âm nhạc, đưa khán giả trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, từ các tác phẩm kinh điển thế giới đến những giai điệu mang đậm bản sắc Việt Nam.

Mở đầu chương trình là bản “Summer” (Mùa hè) của Antonio Vivaldi qua phần trình diễn của nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền cùng dàn nhạc giao hưởng. Tiếp đó là các tác phẩm như “Một vòng Việt Nam”, “Hello Việt Nam”, “Trống cơm”, “Qua cầu gió bay”, “Bèo dạt mây trôi” được thể hiện qua phần trình diễn của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Không gian âm nhạc tiếp tục mở rộng với các tác phẩm kinh điển như “The Nightingale” (Họa mi), trích đoạn opera “Largo al factotum” trong vở Người thợ cạo thành Seville, cùng các ca khúc “Bài ca hy vọng”, “Miền Nam quê hương ta ơi”, “Người Hà Nội”.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn “We are the world” với sự tham gia của dàn nhạc, dàn hợp xướng thiếu nhi, các nghệ sĩ khách mời quốc tế và tài năng trẻ Crescendo 2026, gửi gắm thông điệp về hòa bình, tình hữu nghị và sự kết nối giữa các dân tộc.

Với quy mô quốc tế, sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi và chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, “Crescendo - Giao hưởng kết nối” hứa hẹn trở thành dấu ấn văn hóa đặc biệt, góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là điểm đến của các sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.