Thêm 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ hoạt động tại Trung Đông

TPO - Trong lúc các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tạm dừng để Tehran tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, quân đội Mỹ tăng cường thêm một Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến hoạt động tại Trung Đông.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo việc tăng cường thêm Nhóm đổ bộ Boxer và Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 11 hoạt động tại Trung Đông như một phần của đợt triển khai theo kế hoạch.

Nhóm tác chiến bao gồm tàu ​​tấn công đổ bộ USS Boxer, tàu vận tải đổ bộ USS Portland cũng như tàu đổ bộ USS Comstock. Trong đó, USS Portland vừa tới khu vực, còn USS Comstock đã hiện diện tại Trung Đông từ tháng 5.

Ảnh: CENTCOM

Nhóm tác chiến mới sẽ phối hợp với tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli cùng các tàu hộ tống và lực lượng thủy quân lục chiến đã hoạt động trong khu vực từ cuối tháng 3, qua đó tăng cường đáng kể năng lực triển khai nhanh của Mỹ tại Trung Đông.

Một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến bao gồm bốn thành phần: Chỉ huy, tác chiến trên bộ, tác chiến trên không và hậu cần. Các đơn vị này thường được triển khai cho các nhiệm vụ như sơ tán, đổ bộ đường biển, cũng như các cuộc đột kích và tấn công.

Iran tuyên bố không bao giờ đầu hàng

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận hòa bình cuối cùng đang tạm dừng để Iran tổ chức quốc tang cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm (2/7), Thiếu tướng Amir Hatami khẳng định các đối thủ đã đánh giá sai khi cho rằng có thể làm suy yếu ý chí của người dân Iran thông qua các cuộc tấn công quân sự. Theo ông, sự việc này chỉ khiến đất nước Iran đoàn kết và quyết tâm hơn.

"Người dân Iran sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ đứng vững đến cùng", ông Hatami tuyên bố, đồng thời kêu gọi người dân tham gia các lễ tiễn biệt để thể hiện sự đoàn kết và tiếp tục con đường của cố Lãnh tụ dưới sự lãnh đạo của người kế nhiệm Mojtaba Khamenei.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã được tăng cường dọc biên giới trên bộ và trên biển nhằm bảo đảm an ninh cho lễ tang.

Theo ông, quân đội đã triển khai thêm lực lượng tại các khu vực biên giới, tăng cường tuần tra trên biển, giám sát trên không và phối hợp với lực lượng phòng không để theo dõi toàn bộ hoạt động hàng không trong thời gian diễn ra quốc tang.