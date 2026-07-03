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Pháp luật

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Giám đốc Công an Tuyên Quang nói về việc xác minh thông tin gần 150 học sinh đạt điểm 10 môn Toán

Phú Nguyễn

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan xác minh thông tin về việc gần 150 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trưa 3/7, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng công an đã vào cuộc phối hợp xác minh những thông tin đang gây xôn xao dư luận.

"Cũng có thể có gian lận, nhưng sự thật như thế nào phải qua quá trình xác minh, làm rõ", Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận nói.

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Ngoài số lượng điểm 10, nhiều thí sinh cũng có điểm từ 9 trở lên. Đồ họa: Nghiêm Huê - Hà Linh

Cùng ngày, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang xác nhận đã nắm được các thông tin phản ánh từ báo chí và cho biết những số liệu đang được lan truyền là đúng.

Theo lãnh đạo Sở, nhóm học sinh có kết quả nổi bật thuộc lứa học sinh được tuyển chọn theo mô hình thí điểm từ bậc THCS của Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Sau khi vượt qua kỳ tuyển sinh đầu vào cấp THCS, các em tiếp tục dự thi tuyển sinh lớp 10. Thời điểm đó, tỉnh cũng thực hiện tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải Nhất, Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. "Đây thực sự là lứa học sinh có chất lượng tốt hơn các khóa khác", vị này nhận định.

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Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh FB

Liên quan đến những băn khoăn về phổ điểm môn Toán, đại diện Sở cho biết Hội đồng thi đang rà soát lại toàn bộ các khâu của kỳ thi, trong đó có công tác chấm thi. Tuy nhiên, do có người thân tham dự kỳ thi năm nay nên vị lãnh đạo này không tham gia các ban của Hội đồng thi và không nắm được tiến độ rà soát cụ thể.

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dữ liệu cho thấy trong nhóm 328 học sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tới 299 em đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó 147 em đạt điểm tuyệt đối. Kết quả này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận bởi đây là mức điểm rất cao so với mặt bằng chung, khiến các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh.

Phú Nguyễn
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