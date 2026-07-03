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Pháp luật

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Đề nghị bác kháng cáo của ông Nguyễn Văn Hậu và hơn 300 bị hại vụ bán đất sân bay Nha Trang

Hoàng An

TPO - Luận tội sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa bác kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và hơn 300 bị hại; chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ một phần hình phạt hoặc chuyển từ án tù giam sang tù treo cho các bị cáo khác.

Đề nghị bác quan điểm đề nghị tăng án với Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Sáng 3/7, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị Tòa không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và hơn 300 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đề nghị bác bỏ quan điểm của bị hại đề nghị tăng án phạt với bị cáo Hậu.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, mức án mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với Hậu là đúng pháp luật, có căn cứ. Bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mong muốn sát cánh cùng người bị hại, thể hiện thiện chí bồi thường, khắc phục hậu quả, cam kết dùng hơn 2.000 bất động sản đứng tên mình và các tài sản khác đang bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ.

Quá trình xét xử, bị cáo Hậu thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi, chịu chấp nhận mọi phán quyết của tòa án.

Viện Kiểm sát lập luận, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn có mục đích chiếm đoạt tiền của người bị hại trước khi ký hợp đồng. Các khách hàng đã ký hợp đồng trực tiếp với bị cáo Hậu là "người bị hại" chứ không phải là "nhà đầu tư" và bản án sơ thẩm không vi phạm quy tắc suy đoán vô tội.

Qua xem xét, Viện Kiểm sát nhận thấy toàn bộ vụ án được cơ quan tố tụng tiến hành đúng trình tự. Bị cáo Hậu và chị gái Nguyễn Thị Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại, chứ không phạm tội "Tham ô tài sản" hay "Trốn thuế", cũng không có chuyện bỏ lọt tội phạm như quan điểm của bị hại nêu.

Về Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng đây là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bởi bị cáo Hậu đã thông qua công ty này thực hiện hành vi phạm tội. Mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đều do Hậu chỉ đạo, Công ty hiện chỉ đứng ra bồi thay cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

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Bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Hai nguyên Thiếu tướng được đề nghị chuyển sang án tù treo

Đối với trường hợp bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), đại diện Viện Kiểm sát cho biết, người này đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hằng tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải. Bị cáo sử dụng 6 bất động sản, vàng và tài sản khác, con trai của bị cáo cũng nộp 5 tỷ đồng để bồi thường khắc phục hậu quả.

Trong vụ án, toàn bộ số tiền bán đất thu được bị cáo Hằng chuyển hết theo chỉ đạo của em trai; quá trình điều tra xét xử có 38 người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm án cho Hằng xuống còn 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù.

Bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) và bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) đều được Viện Kiểm sát đề nghị chuyển từ án từ giam sang tù treo.

Lý do Viện Kiểm sát đề nghị chuyển án cho hai bị cáo vì họ có tình tiết giảm nhẹ mới; có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức khi thừa nhận hành vi phạm tội.

Tương tự, bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á) bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù. Đại diện Viện Kiểm sát cho hay, bị cáo tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; chấp nhận dùng thêm tài sản bị kê biên để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngoài ra, Định cũng tác động đến gia đình nộp hơn 46 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có; được 38 người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Viện Kiểm sát đã đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Định xuống còn từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù.

Luật sư, bị cáo, bị hại tiếp tục nêu quan điểm bảo vệ quyền lợi !

Hoàng An
#Bán đất sân bay nha trang #Vụ bán đất sân bay Nha Trang #Nguyễn Văn Hậu #Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn #Bác kháng cáo

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