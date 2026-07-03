Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ sữa giả HIUP

Thanh Hà

TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 14 bị can liên quan đến vụ Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả, với cáo buộc giúp sức cho các nhóm cầm đầu gây thiệt hại về thuế 1.435 tỷ.

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin về kết quả giai đoạn 2 điều tra vụ án liên quan đến Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả.

Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, sau khi kết thúc giai đoạn 1 đã tách vụ án để điều tra giai đoạn 2 và khởi tố 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

sua-gia-hiup.jpg
Sản phẩm sữa giả HIUP một sản phẩm của Công ty Z Holding.

Cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi của 12/26 người là trưởng, phó nhóm bán hàng cho Z Holding. Các đối tượng đã dùng hai sổ sách kế toán để che giấu doanh thu bán hàng thực tế. Bên cạnh đó, nhóm phụ trách mua hàng của Z Holding cũng có vi phạm về kế toán.

Trong giai đoạn từ tháng 3/2022 - 2/2025, các bị can bị cáo buộc đã giúp sức cho nhóm cầm đầu Z Holding gây thiệt hại về thuế 1.435 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 451 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa, kê biên hơn 7.500 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1 vụ án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) tổng mức án 30 năm tù cho 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Cùng 3 tội danh, hai bị cáo La Khắc Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị phạt 26 năm tù; Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị phạt 28 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hoàng Quang Thịnh cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (những người trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống) đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, 3 bị cáo đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Không dừng lại ở đó, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cơ quan tố tụng cho rằng, các sản phẩm hàng giả do nhóm này sản xuất chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng, trong đó nhiều loại sữa được người tiêu dùng ưa chuộng như dinh dưỡng HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani.

Theo thống kê, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Ba bị cáo Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Thanh Hà
#Vụ án sản xuất sữa giả quy mô lớn #Vụ Z Holding #Sản xuất sữa giả #Vi phạm quy định về kế toán

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe