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Pháp luật

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Bắt quả tang nhóm cá độ World Cup tại quán cà phê ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá World Cup 2026 tại quán cà phê, bước đầu xác định giao dịch số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá World Cup 2026 diễn ra tại xã Tân Phú.

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Tang vật vụ án gồm tiền mặt và nhiều điện thoại di động được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Tây Ninh

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PK02 kiểm tra một quán cà phê không tên do ông Phạm Minh Vân (SN 1988, ngụ ấp Tân Châu, xã Tân Phú) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều người đang tham gia cá độ trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Congo thuộc vòng 1/32 World Cup 2026.

Qua kiểm tra, công an mời làm việc 8 người liên quan, gồm: Nguyễn Việt Luân (SN 1988), Mã Hữu Quý (SN 1995), Trần Sỹ Lương (SN 1989), Phạm Minh Vân (SN 1988), Nguyễn Văn Út (SN 1970), Trần Tuấn Khải (SN 1984), Bùi Thanh Tâm (SN 1978) và Huỳnh Minh Hưng (SN 1990).

Tang vật thu giữ gồm 14,7 triệu đồng tiền mặt và 11 điện thoại di động.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 13/6/2026, khi World Cup 2026 khởi tranh, Nguyễn Việt Luân đã cùng Mã Hữu Quý và Trần Sỹ Lương sử dụng trang cá cược trực tuyến để theo dõi tỷ lệ kèo, sau đó nhận và tổ chức cá cược với những người chơi.

Để điều hành hoạt động, nhóm này lập nhóm Zalo mang tên “Phát Tài” nhằm cập nhật các kèo cá cược, quản lý người chơi, tính toán tiền thắng thua sau mỗi trận đấu rồi chia lợi nhuận. Hằng ngày, các đối tượng tập trung tại quán cà phê của Phạm Minh Vân để tổ chức cá độ, thu hút khoảng 10-15 người tham gia.

Kiểm tra điện thoại của các đối tượng, công an phát hiện nhiều tin nhắn thể hiện nội dung nhận kèo cá độ các trận bóng đá trước đó. Riêng Nguyễn Việt Luân được xác định từ ngày 13/6 đến khi bị phát hiện đã trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
#cá độ bóng đá #World Cup 2026 #Tây Ninh #đánh bạc #quán cà phê #Công an #pháp luật

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