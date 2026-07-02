Điểm qua loạt vụ án ‘nổi cộm’ do Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố

TPO - Thực hiện thẩm quyền được quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, thời gian qua, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố hàng loạt các vụ việc xâm phạm hoạt động tư pháp và tội phạm tham nhũng, chức vụ, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy.

Từ 1/1/2018 - 31/3/2026, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã điều tra, xử lý 390 vụ án với 700 bị can (chiếm 0,04% tổng số hoạt động điều tra). Trong đó có 187 vụ với 327 bị can xảy ra trong ngành công an; 44 vụ/53 bị can ngành tòa án; 24 vụ/46 bị can ngành kiểm sát; 81 vụ/97 bị can ngành thi hành án dân sự, còn lại là các vụ và bị can trong lĩnh vực khác.

Đặc biệt, nhiều vụ án nổi cộm, được dư luận đặc biệt quan tâm đã được cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố.

Vụ nữ sinh bị tai nạn giao thông tử vong ở Vĩnh Long

Đây là vụ án được dư luận quan tâm đặc biệt trong 2 năm gần đây. Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 9/2024, nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) di chuyển trên đường bị tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải cán tử vong.

Ban đầu, cơ quan điều tra cấp huyện ra quyết định không khởi tố vụ án với nhận định "không có sự việc phạm tội", dù gia đình nhiều lần khiếu nại nhưng không được chấp nhận.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bà Phan Thị Trúc Ly và ông Lê Phong Cảnh.

Đến ngày 28/4/2025, cha của bé Trân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng bắn tài xế Trung, rồi tự sát. Sự việc gây chấn động dư luận...

Sau gần 1 năm xác minh, tháng 4/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng đã quyết định khởi tố bà Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó viện trưởng và ông Lê Phong Cảnh, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn cũ về tội "không truy cứu trách nhiệm người có tội".

Trước đó, vào tháng 3/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) về tội danh nêu trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Ly và ông Cảnh được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông làm cháu Trân tử vong ngày 9/4/2024. Quá trình kiểm sát, xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, bà Ly và cấp dưới đã đồng thuận với bị can Lê Quốc Việt (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) và bị can Nguyễn Quốc Khanh (nguyên điều tra viên Công an huyện Trà Ôn cũ) trong việc không khởi tố vụ án hình sự để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ "môi giới, đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Năm 2024, vụ án “môi giới, đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) là một trong những vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp đặc biệt nghiêm trọng, được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao phát hiện, khởi tố, điều tra và đề nghị truy tố.

Hồ sơ vụ án xác định, từ tháng 3/2022 - 5/2024, nhiều cán bộ trong các cơ quan Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân địa phương và luật sư, cùng nhóm đối tượng liên quan đã cấu kết thực hiện hành vi “môi giới, đưa và nhận hối lộ” để can thiệp vào việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa tiền.

Tổng số tiền đưa, nhận hối lộ được xác định lên tới hơn 11,4 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án "môi giới, đưa và nhận hối lộ" tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã truy tố 28 bị can, trong đó có hai cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng về tội "Nhận hối lộ", cùng nhiều cựu Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án, Thư ký tòa án và Luật sư về các tội "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Phạm Việt Cường 7 năm tù, ông Phạm Tấn Hoàng 3 năm tù; các bị cáo còn lại nhận các mức án tương xứng với vai trò, hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử đánh giá vụ án đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tư pháp, xói mòn niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật; đồng thời khẳng định việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh có ý nghĩa quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ sự trong sạch của nền tư pháp.

Cuối tháng 4/2026, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao xem xét đơn kháng cáo đã giảm án cho nhiều bị cáo.

Các bị cáo trong vụ "tha bổng" cho đối tượng sử dụng ma túy ở Đồ Sơn, Hải Phòng.

Vụ án xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn cũ

Năm 2023, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao phát hiện, khởi tố, điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhiều bị can là cựu cán bộ công an trong vụ án xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn cũ, Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra, ngày 13/11/2020, lực lượng Công an quận Đồ Sơn kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86, phát hiện 28 người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 25 người dương tính với ma túy và thu giữ tang vật liên quan.

Tuy nhiên, thay vì khởi tố vụ án theo quy định, một số lãnh đạo và cán bộ Công an quận đã chỉ đạo cấp dưới hủy tài liệu ban đầu, làm lại hồ sơ, tiêu hủy vật chứng và hợp thức hóa chứng cứ để chuyển từ xử lý hình sự sang xử lý hành chính, qua đó "tha bổng" nhóm đối tượng vi phạm.

Quá trình điều tra của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định các bị can còn có hành vi nhận tiền từ người nhà các đối tượng nhằm can thiệp vào việc giải quyết vụ việc.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã làm rõ, xác định số tiền nhận hối lộ đủ căn cứ chứng minh là 700 triệu đồng và truy tố các bị can về các tội "Nhận hối lộ" và "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc". Trong số này 8 cựu lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị đưa ra xét xử, như trường cựu Trưởng Công an quận Trần Tiến Quang bị tòa phạt đến 8 năm tù; các bị cáo khác bị phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm 6 tháng tù.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan (nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới) bị khởi tố.

Khởi tố nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

Gần đây nhất, cuối tháng 5/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Lan (nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ việc được xác định liên quan quá trình tổ chức thi hành án đối với khoản vay giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và bà P.T.A.T, trong đó tài sản thế chấp là khách sạn Green Star tại thành phố Đồng Hới cũ, nay thuộc phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi bà T. đã thanh toán phần lớn nghĩa vụ nợ, phần còn lại được phía ngân hàng đồng ý miễn giảm, MB đã có văn bản đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới đình chỉ thi hành án và hoàn trả giấy tờ tài sản cho khách hàng.

Tuy nhiên, cơ quan thi hành án không ban hành quyết định đình chỉ theo đề nghị, mà tiếp tục đưa khách sạn Green Star ra đấu giá nhiều lần. Sau đó, Viện KSND tỉnh Quảng Bình cũ đã ban hành kháng nghị, cho rằng việc không đình chỉ thi hành án là vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật.

Tống đạt quyết định khởi tố nguyên Kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung.

Đến ngày 24/6 vừa, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung (nguyên Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội) về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, nguyên Kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá trình truy tố của Viện KSND TP Hà Nội và xét xử sơ thẩm của TAND TP Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị can.