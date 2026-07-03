Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở Tuyên Quang bất thường ra sao?

TPO - Theo Phân tích kết quả thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Tuyên Quang do nhóm chuyên gia cộng tác viên của báo Tiền Phong thực hiện cho thấy, môn Toán có số lượng điểm 10 áp đảo. Đặc biệt, các điểm 10 quy tụ hoàn toàn vào một nhóm thí sinh khiến dư luận nghi ngờ có bất thường.

Cụ thể, trong tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay của Tuyên Quang, môn Toán đứng đầu với 154 điểm 10, vượt xa môn đứng thứ hai là Lịch sử (76 điểm 10). Riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 146 bài thi môn Toán đạt điểm 10, chiếm 45%.

Điểm 9,75 Toán có 170 em đạt được, chiếm 53%.

Ngoài số lượng điểm 10, nhiều thí sinh cũng có điểm từ 9 trở lên.

Ngoài ra, mức điểm từ 9,5 có 254 em đạt được; điểm 9,25 có 269 em đạt được; điểm 9 có 296 em đạt được; điểm 8,75 có 305 em đạt được; điểm 8,5 có 311 em đạt được; điểm 8 có 319 em đạt được, chiếm 99%.

Các môn học còn lại ghi nhận số lượng điểm 10 khá khiêm tốn và rải rác bao gồm môn Hóa học với 5 điểm 10, môn Sinh học có 4 điểm 10.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay (ảnh: Duy Phạm)

Các môn thi như Vật lí, tiếng Anh, Tiếng Trung và môn Ngoại ngữ khác mỗi môn chỉ ghi nhận duy nhất một điểm 10.

Trong khi đó, các môn học còn lại trong kỳ thi như Ngữ văn, Địa lí hay Giáo dục Kinh tế và Pháp luật hoàn toàn vắng bóng điểm 10.

Điểm 10 tụ vào một nhóm thí sinh

Đi sâu vào phân tích dải số báo danh tập trung nhiều điểm 10 môn Toán nhất, dữ liệu cho thấy một hiện tượng phân bố tập trung đặc biệt và rõ nét. Điểm 10 môn Toán không phân bố đồng đều mà hội tụ gần như hoàn toàn vào một nhóm thí sinh có số báo danh liên tục nhau.

Cụ thể, dải số báo danh bắt đầu từ số 8016313xx đến 8016639xx. Chỉ riêng dải số báo danh này đã đóng góp tới 146 điểm 10, chiếm tỉ lệ áp đảo xấp xỉ 95% tổng số điểm mười môn Toán của toàn tỉnh Tuyên Quang năm nay.

Khi đối chiếu dải số báo danh đặc biệt này với thông tin đơn vị dự thi, có thể nhận thấy toàn bộ các thí sinh đạt điểm 10 nằm trong khoảng này đều là học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trong khi đó, 8 điểm 10 môn Toán còn lại nằm rải rác ở các dải số báo danh thuộc các đơn vị trường học khác, bao gồm: Trường THPT chuyên Hà Giang với 3 điểm 10, Trường THPT Sơn Nam với 2 điểm 10, cùng các Trường THPT Đồng Yên, THPT Sơn Dương mỗi đơn vị đóng góp 1 điểm 10.

Đối với điểm 9,75, những thí sinh trong dải số báo danh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có chỉ có 24 em, điểm 9,5 có 84 em, điểm 9,25 có em và điểm 9 có 27 em.

Phân tích dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT, top 10 địa phương có số lượng điểm 10 môn Toán nhiều nhất năm nay gồm: Hà Nội 676; TP Hồ Chí Minh có 445; Nghệ An 350; Ninh Bình 287; Hưng Yên 286; Bắc Ninh 272; Hải Phòng 255, Phú Thọ 194; Thanh Hóa 188; Hà Tĩnh 167.

Bộ GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm

Trả lời PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện Sở GD&ĐT đang phối hợp Bộ GD&ĐT xác minh, làm rõ những thông tin liên quan điểm thi. Khi có kết quả, Sở GD&ĐT sẽ thông tin đến báo Tiền Phong.

Liên quan đến sự việc, Bộ GD&ĐT cũng cho biết: “Bộ GD&ĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ”.

Hôm qua (2/7), đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

“Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định”, Bộ GD&ĐT thông tin.

Trước đó, tại họp báo sau kỳ thi thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ cả khâu chấm thi. Việc chấm thi thực hiện tại các địa phương nhưng Bộ GD&Đ yêu cầu báo cáo từng ngày.

Bộ GD&ĐT đã ra quyết định thành lập các đoàn chấm thẩm tra và sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại bất kỳ hội đồng thi nào trên cả nước.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, giải pháp này, kết hợp cùng các biện pháp kỹ thuật chuyên sâu khác, đã được quán triệt rõ ràng đến Giám đốc các Sở GD&ĐT nhằm hướng tới mục tiêu tối thượng là đảm bảo quyền lợi chính đáng và sự công bằng cho mọi thí sinh.