Trường đại học đầu tiên xác định điểm sàn tới 24 điểm

TPO - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh đại học năm nay từ 22 - 24 điểm, cao hơn quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 3 đến 5 điểm.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ cơ bản giữ ổn định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào như năm 2025.

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) áp dụng thống nhất cho tất cả phương thức và tổ hợp xét tuyển của nhà trường (sau khi quy đổi tương đương về thang điểm 30 đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng), gồm: đối với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kĩ thuật điện tử - viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu là 24 điểm.

Đây là mức điểm sàn cao nhất cho đến thời điểm này trên toàn quốc. Các ngành còn lại điểm sàn là 22 điểm.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: UET

Đối với các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và chứng chỉ SAT, bảng quy đổi tương đương sang thang điểm 30 dự kiến sẽ được nhà trường công bố sớm nhất.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ dự kiến tuyển sinh hơn 4.000 chỉ tiêu với các phương thức: xét kết quả tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả kì thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển theo kết quả trong kì thi chuẩn hóa SAT.

Đối với phương thức xét tuyển thẳng, nhà trường không xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với giải khoa học kĩ thuật quốc gia, quốc tế. Trường chỉ xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học vào tất cả các ngành. Riêng hai ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ nông nghiệp xét tuyển thẳng thêm môn Sinh học.

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể xét tuyển vào tất cả các ngành khi sử dụng 3 tổ hợp gồm: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh) và X06 (Toán, Vật lí, Tin học). Riêng hai ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ nông nghiệp bổ sung tổ hợp A02 (Toán, Vật lí, Sinh học).

Việc rút gọn tổ hợp xét tuyển, tập trung vào ba tổ hợp chính A00, A01, X06 và thêm A02 cho 2 ngành Công nghệ nông nghiệp và Công nghệ sinh học giúp trường chuẩn hóa đầu vào, phản ánh đúng năng lực cốt lõi của sinh viên khối ngành công nghệ, kĩ thuật và tăng tính phù hợp với chiến lược đào tạo tinh gọn - chất lượng - hội nhập của nhà trường.

Các tổ hợp Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dùng để xét tuyển đều có hai môn chung là Toán và Vật lí.

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