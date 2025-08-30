Điểm sàn chạm 'đáy', loạt trường đại học vẫn xét tuyển bổ sung hàng ngàn chỉ tiêu

TPO - Dù điểm chuẩn chỉ ở mức 15 -16 điểm song chưa hết thời hạn xét tuyển đợt 1, nhiều trường đại học tại TPHCM vẫn tiếp tục tuyển bổ sung đợt 2.

Hôm nay sẽ kết thúc đợt 1 xét tuyển đại học năm 2025, nhiều trường đại học cả công lẫn tư thục đã vội thông báo xét tuyển bổ sung với số lượng hàng ngàn chỉ tiêu.

Cụ thể, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cuối cho 29 chuyên ngành đào tạo bậc ĐH. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến hết ngày 10/9. ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết trường áp dụng 3 phương thức:

Xét tuyển bằng học bạ lớp 12: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 trở lên;

Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2025: Thí sinh cần tốt nghiệp THPT 2025 và đạt mức điểm tổ hợp 3 môn từ 15 - 18 trở lên theo từng chuyên ngành;

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2025. Mức điểm nhận hồ sơ từ 600 (theo thang điểm 1.200).

Mức điểm chi tiết của từng phương thức như bảng sau:

Tại Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, ở đợt 2 sẽ tuyển bổ sung 12 ngành học theo hai phương thức: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét tuyển từ kết quả học bạ lớp 12.

Trong đó, đối với ngành Luật, mức điểm xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT được quy định từ 18 điểm trở lên, trong đó Toán và Ngữ văn (hoặc Toán, hoặc Ngữ văn trong tổ hợp) phải đạt tối thiểu 6 điểm. Nếu xét bằng học bạ, thí sinh cần đạt điểm trung bình cộng các môn lớp 12 nhân hệ số ba từ 18 điểm, đồng thời Toán và Ngữ văn không dưới 6 điểm.

Ở các ngành còn lại, mức điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi THPT chỉ từ 15 điểm. Đây là mức điểm thấp nhất trong mùa tuyển sinh năm 2025 này. Ở phương thức xét học bạ, trường cũng chỉ yêu cầu điểm trung bình cộng nhân hệ số ba đạt từ 17 điểm trở lên. Trong số này, có nhiều ngành hot như: Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng, Thương mại điện tử, Marketing…

Tương tự, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trực tuyến 100% cho 23 ngành đào tạo hệ chính quy từ nay đến hết ngày 31/8.

Trường áp dụng ba phương thức xét tuyển với mức điểm xét tuyển rất thấp và cũng là điểm chuẩn trước đó của trường. Trong đó, xét điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ từ 15 điểm theo tổ hợp ba môn, học bạ lớp 12 từ 18 điểm và kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM (từ 500 điểm). Thí sinh đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ tại website tuyển sinh của trường, kết quả sẽ được phản hồi sau 3-4 ngày.

Trường ĐH Văn Lang thông báo xét tuyển bổ sung vào 59 ngành đào tạo ĐH hệ chính quy với 5 phương thức tuyển sinh: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM tổ chức, xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính (V-SAT).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cụ thể như sau:

Trường ĐH Gia Định thông báo tuyển bổ sung 371 chỉ tiêu cho 8 ngành: Trí tuệ nhân tạo, kinh doanh quốc tế, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, quan hệ công chúng, công nghệ truyền thông, công nghệ tài chính, ngôn ngữ Anh.

Phương thức xét tuyển:

- Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: từ 15 điểm

- Điểm học bạ THPT 2025: từ 16 điểm

- Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM 2025: từ 550 điểm

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng xét bổ sung đến ngày 31/8 cho các ngành: Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ tài chính, Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung, Hàn; Quan hệ quốc tế, Công nghệ thông tin, Logistics, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ sinh học, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Tâm lý học, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Luật, Quản lý giáo dục, Việt Nam học. Mức nhận hồ sơ từ 15 đến 17 điểm.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xét tuyển bổ sung từ ngày 25/8 với mức điểm nhận hồ sơ tương đương mức điểm chuẩn đã công bố trước đó. Xét tuyển bổ sung trên 3 phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ngành Y khoa: điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20,5; điểm học bạ từ 23; điểm đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM từ 650; điểm đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội từ 85.

Mức điểm nhận hồ sơ với ngành Răng - Hàm - Mặt lần lượt là 20,5; 23; 600; 75 điểm.

Ngành Dược học và Y học cổ truyền lần lượt là 19; 21; 570; 70. Ngoài ra để xét tuyển vào 4 ngành học trên, thí sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên.

Mức điểm nhận hồ sơ các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng là 17; 19 điểm; 550; 70. Thí sinh cũng cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.

Các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (chương trình chuẩn quốc tế) là 17 điểm xét tốt nghiệp và 18 điểm xét học bạ.

Các ngành còn lại là 15; 18 điểm; 550 và 70 điểm.

Ở khối công lập có Trường ĐH Công Thương TP.HCM cũng thông báo xét bổ sung các ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ vật liệu (hệ chính quy) và Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết quốc tế), mỗi ngành khoảng 30 chỉ tiêu. Điểm nhận hồ sơ từ 16-17 điểm. Trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển và có chính sách hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 cho thí sinh trúng tuyển. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 20/9.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo xét tuyển bổ sung năm 2025, với mức điểm nhận hồ sơ bằng hoặc tương đương điểm chuẩn đợt 1 bằng ba phương thức: dựa trên kết quả học tập THPT; kết quả thi THPT năm 2025; và kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM...