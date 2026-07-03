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Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn vượt mức 28,5

Hà Linh

TPO - Sáng 3/7, Đại học Bách Khoa Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2026, trong đó ngành cao nhất dự kiến vượt mức 28,5 điểm.

Điểm chuẩn dự báo của Đại học Bách khoa Hà Nội theo các phương thức: xét tuyển tài năng (diện 1.2 dựa vào chứng chỉ quốc tế và diện 1.3 dựa vào hồ sơ kết hợp phỏng vấn), xét điểm thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Căn cứ theo các loại phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước đây, Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo mức điểm trúng tuyển vào các chương trình đạo tạo đại học chính quy năm 2026 của 68 ngành đào tạo.

Theo đó, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính dự báo điểm chuẩn có thể vượt 28,5.

Các ngành như: Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ Nano dự kiến có mức điểm chuẩn từ 27,5 đến 28,5.

Ngành thấp nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến từ 20 - 22 điểm gồm: Công nghệ Dệt - May, Hoá học mỹ phẩm, Kỹ thuật môi trường...

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﻿Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 đều phải đăng ký trên Hệ thống lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT.
﻿﻿Thí sinh có thể tham khảo mức dự báo điểm trúng tuyển trên để đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành học yêu thích của Đại học Bách khoa Hà Nội.

>>> TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2026

Hà Linh
#Điểm chuẩn #Xét tuyển #Đại học Bách Khoa Hà Nội #Điểm chuẩn Bách Khoa

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