Nhiều thí sinh đến UEF để tham quan và tìm hiểu nguyện vọng vào trường

Từ ngày 2/7, thí sinh cả nước chính thức đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi nhận tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), nhiều thí sinh và phụ huynh đã đến trường để được tư vấn, hướng dẫn đăng ký nguyện vọng, đồng thời trực tiếp tìm hiểu môi trường học tập trước khi đưa ra quyết định.

Đồng hành cùng thí sinh xác định nguyện vọng ưu tiên

Đội ngũ thầy cô tư vấn đã hỗ trợ thí sinh rà soát thông tin cá nhân, hướng dẫn các bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, đồng thời giải đáp những băn khoăn liên quan đến phương thức xét tuyển, cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích cũng như định hướng nghề nghiệp.

Phụ huynh, thí sinh đến UEF để được hướng dẫn trong ngày đầu đăng ký nguyện vọng

Bên cạnh việc được hỗ trợ hoàn thiện thao tác đăng ký, nhiều phụ huynh và thí sinh cũng dành thời gian tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu môi trường học tập và trao đổi trực tiếp với giảng viên về chương trình đào tạo, hoạt động trải nghiệm quốc tế, cơ hội thực tập và kết nối doanh nghiệp.

Không ít thí sinh cho biết sẽ đặt UEF ở nguyện vọng 1

Trong ngày đầu đăng ký nguyện vọng, không ít thí sinh cho biết đã xác định UEF là lựa chọn ưu tiên. Sau quá trình tìm hiểu thông tin và trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập, nhiều bạn quyết định đặt UEF trong đợt đăng ký nguyện vọng 2026. Thí sinh và phụ huynh lưu tâm về chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, môi trường học tập hiện đại, định hướng quốc tế cùng thế mạnh đào tạo ngoại ngữ, mạng lưới doanh nghiệp đối tác rộng khắp, đặc biệt là cơ hội việc làm khi tốt nghiệp.

Nhiều chính sách tài chính hỗ trợ cho thí sinh

Đồng hành với thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm nay, UEF tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Trong đó, chương trình ưu đãi 5 triệu đồng dành cho 1.000 thí sinh đầu tiên hoàn tất thủ tục nhập học nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh khi chọn UEF.

Đại diện UEF cho biết, trong suốt thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống đăng ký nguyện vọng, nhà trường duy trì đội ngũ tư vấn trực tiếp tại trường và trên các kênh trực tuyến, hotline để sát cánh cùng thí sinh. Bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật đăng ký, đội ngũ tư vấn còn hỗ trợ thí sinh lựa chọn ngành học, xây dựng chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý nhằm nâng cao cơ hội trúng tuyển.

Năm nay, trường còn ưu đãi 5 triệu đồng cho 1000 thí sinh đầu tiên hoàn tất thủ tục nhập học

Thông tin tuyển sinh năm 2026, UEF xét tuyển bằng nhiều phương thức, tạo thêm cơ hội để thí sinh tiếp cận ngành học yêu thích. Nhà trường cũng khuyến nghị thí sinh chủ động hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định, đồng thời sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo mức độ yêu thích, trong đó đặt ngành và trường mong muốn nhất ở vị trí ưu tiên cao nhất để tối ưu cơ hội trúng tuyển.

Thí sinh Cao Mỹ Vy (Bình Dương cũ) chia sẻ khi đến trường để tìm hiểu đăng ký nguyện vọng: “Em vừa hoàn tất thủ tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Nhật. Ngay khi đặt chân đến trường, em cảm thấy rất vui và an tâm vì nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn vô cùng nhiệt tình từ đội ngũ các thầy cô và anh chị tư vấn. Qua tìm hiểu, em cũng thấy điểm xét tuyển của UEF qua các năm rất vừa sức và phù hợp với năng lực của em. Đặc biệt, trường còn có chính sách ưu đãi nhập học sớm trị giá 5 triệu đồng, đây là một nguồn động lực rất lớn đối với em cho hành trình đại học sắp tới. Bên cạnh đó, em còn nhận được học bổng doanh nghiệp 50%, điều này giúp gia đình và em hoàn toàn an tâm về kế hoạch tài chính trong suốt những năm học tập tại UEF”.

Theo các chuyên gia đánh giá, điểm chuẩn năm nay có thể sẽ có biến động lớn ở một số ngành. Thí sinh nên sử dụng quyền lợi đăng ký nguyện vọng triệt để, đồng thời cần có phương án dự phòng trong quá trình đăng nguyện vọng, ví dụ chuẩn bị thêm phương thức xét tuyển không sử dụng từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.