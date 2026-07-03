ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT 1 NĂM 2026 - Mã trường: DDT

Đại học Duy Tân thông báo điểm xét tuyển Đại học năm 2026 cho các phương thức Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, phương thức Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), phương thức Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT và phương thức Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2026, cụ thể như sau:

I. ĐIỂM XÉT TUYỂN: (Bảng điểm kèm theo)

Điểm xét tuyển = điểm thi 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) + điểm cộng (điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) + điểm ưu tiên (khu vực và đối tượng)

Điểm thi 3 môn được xác định theo đúng tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành trong Thông báo tuyển sinh của Đại học Duy Tân.

Điểm xét tuyển vào Đại học Duy Tân đợt 1 năm 2026

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển khi thỏa mãn tất cả các điều kiện theo từng phương thức xét tuyển:

1. Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Mã phương thức 100

a) Đối với tất cả các ngành ngoại trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và pháp luật:

- Đạt nguồn tuyển theo quy chế tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Điểm xét tuyển >=15.0

b) Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và pháp luật:

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh

- Điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đại học Duy Tân mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội học tập với đa dạng các ngành nghề

2. Xét theo Kết quả Học tập THPT (Điểm môn thi là điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11, 12): Mã phương thức 200

a) Đối với tất cả các ngành ngoại trừ các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và pháp luật:

- Đạt nguồn tuyển theo quy chế tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Điểm xét tuyển >= 18.0

b) Đối với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, và lĩnh vực sức khỏe:

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh (Thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2025 về trước không áp dụng điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT)

- Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học: Điểm xét tuyển >= 24.0

- Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Điểm xét tuyển >= 19.5

- Ngành luật, Luật kinh tế: Điểm xét tuyển >= 18.0

3. Xét theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức: Mã phương thức 402

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh (Đối với lĩnh vực sức khỏe, thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2025 về trước không áp dụng điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT)

- Các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học: Điểm xét tuyển >= 700 điểm

- Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Điểm xét tuyển >= 650 điểm

- Các ngành còn lại: Điểm xét tuyển >= 600 điểm

- Ngành Kiến trúc, Thanh nhạc: Không xét kết quả thi Đánh giá năng lực.

Học sinh quan tâm tìm hiểu về Đại học Duy Tân để lựa chọn ngành học phù hợp nhất

4. Xét theo kết quả kỳ thi VSAT: Mã phương thức 417

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy chế tuyển sinh (Thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2025 về trước không áp dụng điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT)

- Các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học: Điểm xét tuyển >= 300 điểm

- Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Điểm xét tuyển >= 250 điểm

- Các ngành còn lại: Điểm xét tuyển >= 225 điểm

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng cách đăng ký nguyện vọng vào Đại học Duy Tân trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ.

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh đăng ký Xét tuyển vào Đại học Duy Tân trên Cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2/7/2026 đến 17h ngày 14/7/2026 tại địa chỉ: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

V. NHỮNG LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Khi chính thức đăng ký trên Cổng thông tin của Bộ, thí sinh hãy điền chính xác các thông tin sau để chắc chắn nguyện vọng của bạn được gửi về ĐH Duy Tân:

1. Thứ tự Nguyện vọng: Ưu tiên đặt ĐH Duy Tân ở Nguyện vọng 1 để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích.

2. Mã Trường: DDT - Đại học Duy Tân

3. Mã Xét tuyển: Nhập Mã Ngành/ tên ngành bạn muốn Xét tuyển.

4. Danh mục ngành Xét tuyển, thí sinh vui lòng xem tại link: https://duytan.edu.vn/tuyen-sinh/Page/EnrollArticleViewDetail.aspx?id=1010

Mọi thắc mắc, Thí sinh và Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ:

1900.2252 - 0905.294. 390 - 0905.294.391 - (0236) 3650403 - 3653561, để được hướng dẫn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH