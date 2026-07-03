Từ điểm thi đến nguyện vọng: DHV triển khai chuỗi hoạt động đồng hành cùng 2k8

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, hàng triệu thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn đăng ký và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ trong chưa đầy hai tuần, các em phải đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất sau kỳ thi tốt nghiệp THPT: lựa chọn ngành học, trường đại học và môi trường sẽ gắn bó trong những năm tới.

Nếu điểm thi phản ánh kết quả của 12 năm học phổ thông, thì việc lựa chọn nguyện vọng lại là bài toán của thông tin, sự thấu hiểu bản thân và định hướng nghề nghiệp.

Không ít học sinh đứng trước nhiều băn khoăn: nên chọn ngành theo đam mê hay theo nhu cầu nhân lực, ưu tiên trường có học phí phù hợp hay môi trường đào tạo thực tiễn, đâu là lựa chọn có thể giúp mình thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số.

Xuất phát từ nhu cầu đó, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) triển khai chuỗi hoạt động "Nguyện vọng 1 - Chọn DHV", bám sát từng cột mốc quan trọng của mùa tuyển sinh.

Thay vì tổ chức những sự kiện riêng lẻ, nhà trường xây dựng một hành trình đồng hành liên tục, kết hợp các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và kết nối theo cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến, nhằm giúp học sinh và phụ huynh có thêm thông tin và sự tự tin trước khi chốt nguyện vọng.

DHV triển khai chuỗi hoạt động đồng hành xuyên suốt giai đoạn đăng ký nguyện vọng 2/7 – 14/7. Ảnh: DHV

Hiểu mình trước khi chọn trường

Mở đầu chuỗi hoạt động là hai talkshow "Người lớn tập sự", diễn ra ngày 2/7 tại cơ sở 194 Lê Đức Thọ (phường An Nhơn) và ngày 9/7 tại cơ sở 37 Kinh Dương Vương (phường Phú Lâm).

Khác với những buổi tư vấn tuyển sinh truyền thống, chương trình không đặt trọng tâm vào điểm chuẩn hay phương thức xét tuyển, mà mở ra những cuộc đối thoại về hành trình trưởng thành, lựa chọn ngành học và những kỹ năng cần chuẩn bị khi bước vào môi trường đại học.

Talkshow đầu tiên có sự tham gia của Á hậu Thủy Tiên, BTV Phan Trung Hậu cùng MC Hồng Trúc, mang đến những góc nhìn đa chiều về tâm lý, định hướng nghề nghiệp và vai trò của gia đình trong giai đoạn chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học.

Thông qua các cuộc trò chuyện cởi mở, DHV mong muốn giúp học sinh hiểu rõ bản thân trước khi lựa chọn ngành học và môi trường phù hợp, thay vì chỉ chạy theo những xu hướng nhất thời.

Talkshow "Người lớn tập sự" mở ra những cuộc đối thoại thực chất về định hướng nghề nghiệp và hành trình trưởng thành. Ảnh: DHV

Đưa tư vấn tuyển sinh đến nơi học sinh đang hiện diện

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, DHV tiếp tục triển khai chuỗi tư vấn trên các nền tảng số, nơi học sinh hiện dành nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin và trao đổi.

Ngoài phiên livestream "Gõ cửa DHV" được phát sóng định kỳ vào thứ Sáu hằng tuần trên Facebook và TikTok của Nhà trường, ngày 7/7 sắp tới, chương trình MegaLive "Chốt nguyện vọng - Chốt tương lai" quy tụ đội ngũ tư vấn tuyển sinh, giảng viên, chuyên gia và khách mời đình đám. Livestream tập trung giải đáp trực tiếp những vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm như lựa chọn ngành học, phương thức xét tuyển, xu hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI cũng như những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Việc kết hợp các nền tảng trực tuyến giúp học sinh ở nhiều địa phương có thể kết nối với nhà trường theo thời gian thực, đặt câu hỏi và nhận tư vấn ngay trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng, thay vì bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

DHV tiếp tục triển khai chuỗi tư vấn trên các nền tảng số. Ảnh: DHV

Đồng hành đến những ngày cuối của mùa tuyển sinh

Trong giai đoạn nước rút, DHV tiếp tục tăng cường các điểm tư vấn trực tiếp nhằm hỗ trợ thí sinh hoàn thiện quyết định cuối cùng.

Ngày 4/7, nhà trường tham gia Ngày hội Lựa chọn Nguyện vọng 2026 tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, tạo điều kiện để học sinh và phụ huynh tìm hiểu chương trình đào tạo, môi trường học tập cũng như định hướng nghề nghiệp.

Từ 11 đến 14/7, trước thời điểm hệ thống đăng ký nguyện vọng của Bộ GD&ĐT đóng lại, chương trình Tư vấn nước rút chọn nguyện vọng được tổ chức đồng thời tại hai cơ sở của DHV.

Đội ngũ tư vấn sẽ trực tiếp hỗ trợ thí sinh giải đáp quy chế tuyển sinh, hướng dẫn sắp xếp thứ tự nguyện vọng và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích cũng như mục tiêu nghề nghiệp.

Đội ngũ tư vấn DHV đồng hành trực tiếp cùng thí sinh và phụ huynh trong những ngày nước rút trước khi đóng cổng đăng ký nguyện vọng. Ảnh: DHV

Theo ThS. Nguyễn Hải Trường An, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Phát triển Tuyển sinh, chuỗi hoạt động "Nguyện vọng 1 - Chọn DHV" được xây dựng với mong muốn đồng hành cùng học sinh trong giai đoạn nhiều quyết định quan trọng nhất của mùa tuyển sinh.

"Điểm thi chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là học sinh có đủ thông tin và sự tự tin để đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân. Thông qua chuỗi hoạt động này, chúng tôi mong muốn mỗi thí sinh có thêm cơ hội lắng nghe, đối thoại và tìm thấy môi trường học tập phù hợp với định hướng phát triển của mình”, bà Trường An chia sẻ.

Không dừng lại ở các hoạt động tư vấn và hướng nghiệp, DHV còn triển khai nhiều chính sách đồng hành dành cho thí sinh lựa chọn DHV là Nguyện vọng 1. Bên cạnh Quỹ học bổng tuyển sinh trị giá 75 tỷ đồng, nhà trường phối hợp triển khai hệ sinh thái UniBridge với nhiều chương trình hỗ trợ tài chính và trải nghiệm dành cho tân sinh viên.

Đặc biệt, thí sinh đăng ký DHV ở vị trí Nguyện vọng 1 còn có cơ hội nhận thêm hỗ trợ từ chương trình DHV Priority Choice, bên cạnh các quyền lợi từ UniBridge và chính sách học bổng theo quy định.

Điểm thi là kết quả của 12 năm phổ thông, còn nguyện vọng mới là quyết định của tương lai - và DHV đang ở đây để đồng hành cùng 2K8 đưa ra quyết định đó.