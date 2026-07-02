Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

TPO - Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách, thanh quyết toán, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị trực thuộc, kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính và tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong giai đoạn 2023 - 2025.

Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những mặt làm được, Sở GD&ĐT còn để xảy ra nhiều tồn tại, sai phạm trong công khai ngân sách, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý tài sản công, kiểm soát tài sản, thu nhập; thanh quyết toán các khoản chi chưa đúng quy định.

Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh An Giang chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản công tại Sở GD&ĐT giai đoạn 2023-2025.

Đáng chú ý, Thanh tra xác định, Sở GD&ĐT đã lập dự toán, thanh quyết toán không đúng thực tế đối với nhiều khoản chi liên quan đến các hội thi, cuộc thi, công tác đánh giá ngoài, lựa chọn sách giáo khoa; xét duyệt sáng kiến, khen thưởng, lớp xóa mù chữ... với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, hơn 2 tỷ đồng thanh toán thiếu chứng từ và gần 3,9 tỷ đồng thanh toán không đúng quy định.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 3,9 tỷ đồng do chi không đúng quy định (đơn vị đã tự khắc phục, nộp lại hơn 1,6 tỷ đồng).

Về trách nhiệm tập thể, Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang trước khi hợp nhất và Sở GD&ĐT tỉnh An Giang sau hợp nhất, trong giai đoạn từ tháng 1/2023 - 12/2025.

Đối với cá nhân, Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang kiểm điểm, xem xét xử lý theo quy định đối với nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang (trước hợp nhất), do các sai phạm xảy ra trong giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 6/2025.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định đối với 5 cá nhân có liên quan; giao Giám đốc Sở GD&ĐT xác định trách nhiệm các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý để xảy ra những tồn tại, vi phạm được kết luận thanh tra chỉ ra và xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh An Giang cũng kiến nghị Chủ tịch UBND phường Rạch Giá tổ chức kiểm điểm với Trường Tiểu học Nguyễn Hiền và ông Thái Đinh Công - Phó Hiệu trưởng nhà trường, do để xảy ra mất máy vi tính của trường.