Bảng thành tích 'vàng' của Thủ khoa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trần Minh Ngọc đã vinh dự thay mặt cho toàn thể sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và xuất sắc khóa học 2022 - 2026 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đứng trên bục vinh danh để chia sẻ hành trình gieo mầm tri thức .

Đối với Minh Ngọc, danh hiệu Thủ khoa không phải là vạch đích cuối cùng, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình dài rộng phía trước, hành trình gìn giữ trọn vẹn tình yêu với nghề giáo.

Ngọc xúc động chia sẻ: “Em mong những điều mình đã được học sẽ trở thành những hạt giống, để mai này có thể gieo trồng tri thức, bồi đắp nhân cách và chắp cánh cho những ước mơ trong trẻo của bao thế hệ học trò”.

Trần Minh Ngọc (bên trái) thay mặt sinh viên tốt nghiệp toàn trường tặng hoa tri ân nhà trường. Ảnh: NTCC

Để có được "quả ngọt" hôm nay, cô sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học luôn thấu hiểu mỗi thành quả đều khởi nguồn từ nỗ lực tự thân và được vun đắp bằng tình yêu thương của gia đình, sự tận tâm dìu dắt của thầy cô cùng bề dày truyền thống của ngôi trường mang tên Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bảng thành tích "vàng"

Nhìn vào bảng thành tích học tập và rèn luyện của Trần Minh Ngọc trong suốt 4 năm học tập tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, có thể thấy đó là một hành trình học hỏi, rèn luyện không ngừng nghỉ.

Ngọc liên tiếp đạt học bổng khuyến khích học tập trong 5 kì học từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Trong đợt thực tập sư phạm 1, cô xuất sắc nhận giấy khen “Sinh viên xuất sắc toàn diện” do Trưởng khoa Sư phạm trao tặng.

"Phía sau mỗi danh hiệu được trao là một hành trình đầy nỗ lực mà mỗi sinh viên đã bền bỉ vượt qua". PGS.TS Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô.

Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt vàng trong các phong trào toàn diện của sinh viên. Ngọc liên tục đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường và xuất sắc nhận Bằng khen "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố trong hai năm liên tiếp (2024 - 2025) do Ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trao tặng. Năm 2025, cô cũng là chủ nhân của giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ văn hóa đọc HNMU.

Đa tài và năng nổ

Trần Minh Ngọc còn là một nhân tố năng động trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của nhà trường. Cô tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động của CLB Nghệ thuật thuộc Liên Chi Hội Sinh viên Khoa Sư phạm.

Minh Ngọc luôn là gương mặt không thể thiếu trong đội hình biểu diễn tại các sự kiện trọng đại của nhà trường như lễ khai giảng năm học, các buổi gặp mặt cựu giáo chức và cựu sinh viên, đặc biệt là lễ kỉ niệm 65 năm truyền thống và 10 năm thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Sự năng nổ, nhiệt huyết này đã giúp Ngọc rèn giũa một bản lĩnh vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao trước cộng đồng.

Khi được hỏi về những dự định tương lai, nữ thủ khoa chia sẻ, mục tiêu trước mắt của Ngọc là cống hiến hết mình cho nghề, trở thành một giáo viên tiểu học đúng với chuyên ngành.

Tuy nhiên, với tư duy của một công dân toàn cầu trong thời đại mới, Minh Ngọc đang chủ động học song bằng ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Việc trang bị thêm một ngôn ngữ quốc tế chính là chiếc chìa khóa giúp cô đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành giáo dục trong giai đoạn hợp tác quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

Cô cũng ấp ủ dự định tiếp tục học lên các bậc học cao hơn để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.