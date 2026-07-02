GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn trở lại làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký Quyết định số 1966/QĐ-BYT bổ nhiệm GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM kể từ ngày 1/7/2026. Quyết định có hiệu lực đến thời điểm ông đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Theo quyết định, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn được bổ nhiệm sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế thống nhất chủ trương và Đại học Y Dược TPHCM có tờ trình đề nghị kiện toàn chức danh Hiệu trưởng. Trước đó, ông là Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường của nhà trường.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn trở lại giữ cương vị Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM được UBND TPHCM điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ ngày 1/7/2026.

GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược TPHCM. Ông công tác tại trường từ năm 1989, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Phó Hiệu trưởng (2008–2015), Hiệu trưởng (2015–2020) và Chủ tịch Hội đồng trường (2020–2025).

Ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2020; đồng thời là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhi khoa và giáo dục y khoa.

Hiện nay, ngoài cương vị Hiệu trưởng, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn còn là Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TPHCM, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Ủy viên Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam và tham gia nhiều tổ chức giáo dục y khoa quốc tế.

Sau quyết định bổ nhiệm, Ban Giám hiệu Đại học Y Dược TPHCM gồm Hiệu trưởng GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn và hai Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan, PGS.TS Nguyễn Văn Chinh.