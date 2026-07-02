Dự kiến điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển

TPO - Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển năm 2026 dao động từ 22-26 điểm tại trụ sở chính Hà Nội; hai phân hiệu mới tại Bắc Ninh và Đà Nẵng có mức điểm thấp hơn, chỉ từ 19 đến 23 điểm.

Theo Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng tuyển sinh đã đưa ra dự báo điểm chuẩn cho toàn bộ các ngành, chương trình đào tạo tại 3 cơ sở tuyển sinh trong năm nay.

Học viện Chính sách và Phát triển dự kiến áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, không phân biệt tổ hợp xét tuyển, với mức 19,0 điểm tại trụ sở chính (Hà Nội) và 16,0 điểm tại Phân hiệu.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các phương thức xét tuyển khác sẽ được quy đổi tương đương và công bố cụ thể trong thông báo tuyển sinh chính thức.

Theo phân tích của Học viện, điểm trúng tuyển năm 2026 tại trụ sở chính sẽ được phân hóa thành 3 nhóm rõ rệt (tính theo thang điểm 30).

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học 2026. Ảnh: Dương Triều

Nhóm cao nhất, từ 23,5-26,0 điểm (± 1 điểm) gồm các ngành thu hút nhiều thí sinh như Khoa học dữ liệu, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán định hướng ACCA và Luật Kinh tế. Đây là những ngành có nhu cầu nhân lực lớn trên thị trường, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu điểm chuẩn của Học viện những năm gần đây.

Nhóm trung bình, từ 22,5-23,5 (± 1 điểm) điểm gồm Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế số, Kinh tế phát triển, Quản lý công, Ngôn ngữ Anh cùng các chương trình chất lượng cao (Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Quản trị dịch vụ cao cấp).

Nhóm điểm từ 22,0-22,5 (± 01 điểm) gồm Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Kinh tế nguồn nhân lực và chương trình Đấu thầu và Quản lý dự án, phù hợp với đông đảo thí sinh có học lực khá.

Năm 2026 là năm đầu tiên Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh tại hai phân hiệu mới: Phân hiệu Bắc Ninh và Phân hiệu Đà Nẵng, mỗi phân hiệu 450 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn tại hai phân hiệu dự kiến dao động trong khoảng 19,0-23,0 điểm, thấp hơn 3,0 điểm so với trụ sở chính. Đây được xem là cơ hội đặc biệt cho thí sinh khu vực phía Bắc (Bắc Ninh và các tỉnh lân cận) và khu vực miền Trung (Đà Nẵng và các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên) có thể học chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra và bằng tốt nghiệp do Học viện Chính sách và Phát triển cấp.

Hai phân hiệu áp dụng đồng thời 5 phương thức tuyển sinh, bao gồm cả xét tuyển theo học bạ THPT, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh so với trụ sở chính.