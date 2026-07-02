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Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2026

Nghiêm Huê

TPO - Đại học Quốc gia Hà Nội quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng của 2 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực do đại học này tổ chức là 19 điểm.

Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng kí xét tuyển) đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

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Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Theo đó, mức điểm sàn được Đại học Quốc gia Hà Nội công bố là 19 điểm đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả kì thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đối với các ngành Đào tạo giáo viên, Sức khỏe, Pháp luật, các đơn vị sẽ công bố điểm ngưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đối với các phương thức xét tuyển khác, Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện quy đổi tương đương và công bố theo đúng Hướng dẫn và Quy chế tuyển sinh hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ GD&ĐT.

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Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Nguồn: VNU

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 21.380 chỉ tiêu đại học chính quy cho 166 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, khoảng hơn 17.000 sinh viên sẽ học tập tại Hòa Lạc.

Việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là căn cứ quan trọng để các đơn vị đào tạo xây dựng mức điểm nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển theo từng ngành/chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng tuyển sinh và thực hiện đúng quy định hiện hành.

Nghiêm Huê
#Điểm sàn #chỉ tiêu #xét tuyển #tuyển sinh đại học 2026

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