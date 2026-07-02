Ngành Ngôn ngữ Italia tại HANU: Mở cánh cửa việc làm và trải nghiệm quốc tế

"Học tiếng Italia ra trường có dễ xin việc không?” là câu hỏi mà nhiều phụ huynh và học sinh đặt ra khi tìm hiểu về ngành Ngôn ngữ Italia.

Trong bốn năm gần đây, 90% sinh viên ngành Ngôn ngữ Italia của Trường Đại học Hà Nội có việc làm sau khi tốt nghiệp 6-12 tháng, với mức thu nhập trung bình khoảng 11 triệu đồng/tháng.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như biên dịch viên, phiên dịch viên tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp; biên tập viên tại các đơn vị xuất bản, báo chí và truyền thông; hướng dẫn viên du lịch, nhân viên phát triển sản phẩm, marketing, kinh doanh, điều hành tour, chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp du lịch; hoặc đảm nhiệm các vị trí về đối ngoại, thương mại, kinh doanh tại các công ty của Italia hoạt động ở Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ hợp tác với Italia.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động, Khoa tiếng Italia, Trường Đại học Hà Nội (HANU) không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường trải nghiệm thực tế và mở rộng hợp tác quốc tế, giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập ngay từ khi còn ngồi trên ghế Nhà trường.

Giảng viên và sinh viên tham gia Tuần lễ Ngôn ngữ Italia trên thế giới

Học để làm nghề

Với gần 25 năm kinh nghiệm đào tạo và là đơn vị đào tạo ngành Ngôn ngữ Italia có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, Khoa tiếng Italia hiện triển khai ba chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Italia gồm Chương trình tiêu chuẩn, Chương trình Chất lượng cao và Chương trình tiên tiến.

Tại đây, sinh viên được đào tạo bài bản về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Italia, đồng thời phát triển các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch thuật, du lịch, thương mại và giao tiếp liên văn hóa.

Ở Chương trình tiêu chuẩn, sinh viên có thể lựa chọn định hướng chuyên sâu về Biên - Phiên dịch hoặc Du lịch. Còn Chương trình Chất lượng cao và Chương trình tiên tiến được xây dựng theo định hướng Du lịch - Thương mại, tăng cường thực hành, học qua trải nghiệm, kết nối doanh nghiệp và ưu tiên cơ hội trao đổi, thực tập quốc tế.

Môi trường học tập năng động, gắn với thực tiễn

Tại Khoa tiếng Italia, hoạt động học tập được mở rộng thông qua nhiều hoạt động học thuật, văn hóa và trải nghiệm thực tế.

Hằng năm, sinh viên tham gia Tuần lễ Ngôn ngữ Italia trên thế giới với các cuộc thi như Fatti Sentire (Nói giỏi tiếng Ý), Cicerone (Hướng dẫn viên du lịch giỏi), Girolamo (Biên - Phiên dịch viên giỏi), cùng nhiều hoạt động về điện ảnh, nghệ thuật, ẩm thực và văn hóa Italia.

Khoa tiếng Italia thường xuyên mời các chuyên gia, doanh nghiệp, cựu sinh viên tham gia các buổi tọa đàm, chuyên đề và hội thảo hướng nghiệp dành cho sinh viên. Sinh viên cũng được tham quan doanh nghiệp, khảo sát tại các bảo tàng, di tích lịch sử, làng nghề và các điểm đến du lịch; học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngay tại thực địa với sự đồng hành của các doanh nghiệp du lịch - lữ hành. Những trải nghiệm này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, hiểu rõ yêu cầu của nhà tuyển dụng và định hình con đường phát triển trong tương lai.

Sinh viên K22 học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại Ninh Bình theo chương trình hợp tác giữa Khoa và Công ty Horizon Travel

Trải nghiệm và thực tập hưởng lương tại Ý

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của ngành Ngôn ngữ Italia tại HANU là cơ hội học tập và trải nghiệm tại Italia.

Sinh viên có thể tham gia các chương trình trao đổi như TNE (Transnational Education) của Italia, học tập một hoặc hai học kỳ tại các trường đại học đối tác của HANU như Đại học Perugia, Foggia, Catania, Bergamo hay Enna Kore. Từ năm thứ ba, sinh viên còn có cơ hội tham gia chương trình song bằng với Trường Đại học Dành cho người nước ngoài Siena.

Sinh viên còn có cơ hội tiếp cận nhiều học bổng từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia, chương trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu và các trường đại học đối tác. Sau khi tốt nghiệp, Khoa tiếp tục hỗ trợ sinh viên tìm kiếm học bổng chương trình thạc sĩ tại Italia.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội làm việc tại Italia thông qua chương trình thực tập được triển khai hằng năm.

Mỗi năm, Khoa có khoảng 30 suất thực tập từ 4-5 tháng tại các khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng ở Italia. Trong thời gian thực tập, sinh viên được hỗ trợ khoảng 700 euro/tháng, cùng chỗ ở và bữa ăn miễn phí.

Theo sinh viên Phạm Phương Anh (lớp 1I-20C), bốn tháng thực tập tại VOI Alimini Resort đã giúp em học hỏi được nhiều điều giá trị, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Kỹ năng giao tiếp của mình được cải thiện đáng kể sau thời gian thực tập; vì được tiếp xúc với khách hàng nên có cơ hội rèn luyện khả năng nhạy bén trong tư duy ngôn ngữ, giúp mình trở nên tự tin và quyết đoán hơn”, Phương Anh nói.

Phạm Phương Anh (thứ tư từ trái sang, hàng đứng) và các bạn sinh viên tham gia chương trình thực tập tại VOI Alimini Resort, Italia

Với chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, môi trường học tập năng động, mạng lưới đối tác rộng khắp cùng nhiều cơ hội học tập, thực tập tại Italia, Khoa tiếng Italia, Trường Đại học Hà Nội không chỉ giúp sinh viên chinh phục một ngoại ngữ mới mà còn mở ra cánh cửa đến với những trải nghiệm quốc tế và một sự nghiệp rộng mở trong tương lai.