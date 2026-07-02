Trong thời đại AI, đâu là những giá trị đáng cân nhắc khi chọn đại học?

Nếu AI có thể tự thực hiện nhiều công việc chuyên môn, điều gì sẽ tạo nên khác biệt của một sinh viên sau khi tốt nghiệp?

Khi kiến thức không còn là lợi thế duy nhất

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, gia đình chị Thu Hà (Hà Nội) bước vào một quyết định quan trọng: lựa chọn trường đại học.

Trong bối cảnh tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi và cơ hội học tập ngày càng đa dạng, điều khiến chị Hà băn khoăn không chỉ là con có thể trúng tuyển vào đâu, mà là môi trường nào sẽ phù hợp nhất cho hành trình ba đến bốn năm tiếp theo.

Đây cũng là băn khoăn của nhiều phụ huynh bởi ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nhiều gia đình nhìn nhận lại giá trị thực sự của giáo dục đại học.

Giá trị thực sự của giáo dục đại học đang được nhìn nhận lại trong thời đại AI.

Bà Vân Lê, cựu học viên chương trình MBA của BUV, chuyên gia nhân sự cấp cao với nhiều năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp đa quốc gia, cho biết trong bối cảnh AI ngày càng đảm nhiệm hiệu quả các công việc liên quan đến tìm kiếm, tổng hợp và xử lý kiến thức, nhiều tổ chức đang nhìn nhận lại mô hình ASK — Attitude (Thái độ), Skills (Kỹ năng) và Knowledge (Kiến thức) — khi đánh giá ứng viên. Nếu trước đây kiến thức chuyên môn thường được xem là lợi thế nổi bật, thì hiện nay, khi kiến thức có thể nhanh chóng được cập nhật và hỗ trợ bởi AI, thái độ và kỹ năng mới là những yếu tố tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa các ứng viên trẻ.

“Chúng tôi có thể đào tạo thêm kiến thức chuyên môn và hướng dẫn người trẻ sử dụng các công cụ AI, nhưng rất khó đào tạo tư duy học hỏi, tinh thần chủ động, khả năng thích nghi hay năng lực đặt câu hỏi đúng. Trong thời đại AI, đây mới là những phẩm chất quyết định một người trẻ có thể tận dụng công nghệ để phát triển hay bị công nghệ bỏ lại phía sau”, bà nhận định.

Điều này cũng lý giải vì sao ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến trải nghiệm học tập. Khi kiến thức ngày càng dễ tiếp cận, câu hỏi đặt ra là "mình có thể tạo ra giá trị gì từ những điều đã học và trở thành ai sau những năm tháng đại học".

Giá trị phía sau tấm bằng

Trong thời đại AI, giá trị của đại học nằm ở sự giao thoa giữa nền tảng học thuật chất lượng, khả năng ứng dụng công nghệ, trải nghiệm thực tiễn, kết nối doanh nghiệp và cơ hội quốc tế.

Tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), cốt lõi của hệ sinh thái học tập và trải nghiệm được xây dựng dựa trên Mô hình Chuẩn Chất lượng Ba cấp độ (Triple Quality Framework), kết hợp các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Anh Quốc (QAA) và bộ tiêu chuẩn đánh giá quốc tế của QS.

Chương trình đào tạo của BUV được xây dựng dựa trên Mô hình Chuẩn Chất lượng Ba cấp độ.

BUV cũng triển khai Khung đánh giá AIAS (AI Assessment Scale), cho phép xác định rõ mức độ sử dụng AI phù hợp trong từng hình thức học tập và đánh giá. Cách tiếp cận này giúp sinh viên sử dụng AI một cách có trách nhiệm, đồng thời phát triển khả năng đánh giá thông tin, tư duy phản biện và đưa ra phán đoán độc lập.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên được phát triển những năng lực như giao tiếp chuyên nghiệp, lãnh đạo, hợp tác và giải quyết vấn đề thông qua chương trình Nâng cao Năng lực cá nhân và Kỹ năng xã hội (PSG).

Sinh viên có cơ hội tham gia thực tập, dự án thực tế và các hoạt động kết nối nghề nghiệp thông qua mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác của BUV. Song song với đó, mạng lưới hơn 70 trường đại học đối tác trên năm châu mở ra cơ hội trao đổi, chuyển tiếp quốc tế và trải nghiệm môi trường học tập đa văn hóa.

Sinh viên BUV thường xuyên được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp lớn.

Theo BUV, 100% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Chị Vân, phụ huynh của Trần Ngọc Bảo Minh – học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, vừa nhận học bổng toàn phần Đại sứ Vương quốc Anh tại BUV, cho biết chính môi trường học tập và cơ hội phát triển toàn diện là yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn trường của gia đình.

"Điều thuyết phục chúng tôi không chỉ là chương trình học hay bằng cấp quốc tế. Điều quan trọng hơn là môi trường giúp sinh viên phát triển tính tự lập, khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và sự tự tin khi bước vào thế giới nghề nghiệp", chị Vân chia sẻ.

BUV đang triển khai học bổng Graduation Star dành cho thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn Anh Quốc, mạng lưới doanh nghiệp, trải nghiệm quốc tế và các chương trình phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đại học.

Câu hỏi "nên chọn trường nào" có lẽ không còn được trả lời chỉ bằng một ngưỡng điểm hay bảng xếp hạng. Bởi sau cùng, trong thế giới nơi AI có thể cung cấp mọi câu trả lời, những gì người trẻ có thể làm được từ kiến thức, trải nghiệm và cơ hội tích lũy trong suốt hành trình đại học mới là điều tạo nên sự khác biệt.

Tìm hiểu thêm về học bổng Graduation Star: https://financialaid.buv.edu.vn/