Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại học Kinh tế Quốc dân điểm chuẩn ngành hot dự báo tăng cao nhất 0,5 điểm

Nghiêm Huê

TPO - Đại học Kinh tế Quốc dân dự báo điểm chuẩn các ngành đào tạo năm nay có xu hướng giảm nhưng nhóm ngành hot có thể tăng từ 0,25 đến 0,5 điểm so với năm 2025.

Ngay sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT (8h sáng nay, 1/7), TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã đưa ra dự báo điểm chuẩn các chương trình đào tạo của nhà trường năm 2026.

ddt-7851.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Dương Triều

Theo ông Đức, điểm trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 23 - 28,5/30 điểm. Xu hướng chung của năm nay là điểm chuẩn có thể giảm nhẹ khoảng 0,25 điểm so với năm ngoái. Dù vậy, đối với một số ngành thu hút sự quan tâm lớn, thường gọi là ngành "hot", mức điểm chuẩn vẫn có thể lội ngược dòng để tăng thêm từ 0,25 đến 0,5 điểm.

Để giúp thí sinh dễ dàng định hướng, mức điểm chuẩn năm nay TS Lê Anh Đức cho biết, có thể phân hóa thành bốn nhóm rõ rệt. Nhóm rất cao dự kiến nằm trong khoảng từ 27,5 - 28,5/30 điểm. Tiếp theo là nhóm cao với mức điểm dao động từ 26 đến dưới 27,5 điểm. Nhóm trung bình dự kiến sẽ lấy từ 24,5 đến dưới 26 điểm, và cuối cùng là nhóm thấp hơn với mức điểm từ 23 đến 24,5 điểm.

Tuy nhiên, ông Đức nhấn mạnh rằng mọi số liệu dự báo hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp thí sinh định hướng trong quá trình chọn ngành và chương trình đào tạo. Điểm chuẩn chính thức trên thực tế sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như số lượng nguyện vọng thực tế đăng kí vào từng ngành, phổ điểm xét tuyển cụ thể của các thí sinh năm nay, cũng như chỉ tiêu phân bổ riêng cho từng phương thức xét tuyển.

Theo kế hoạch, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cùng bảng điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển vào ngày 4/7. Thí sinh cần chủ động theo dõi và tra cứu thông tin chính thức tại trang tuyển sinh của nhà trường để đưa ra quyết định đặt nguyện vọng chính xác nhất.

Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Đại học Kinh tế Quốc dân xét 4 tổ hợp A01 (Toán, Lí, Hóa), A00 (Toán, Lí, Hóa), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh). Tổng chỉ tiêu của nhà trường khoảng 9.000.

Nghiêm Huê
#Điểm chuẩn #dự báo điểm chuẩn #Đại học Kinh tế Quốc dân #Tuyển sinh đại học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe