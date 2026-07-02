Á khoa toàn quốc khối A01 chia sẻ bí quyết đạt điểm cao

Trong đó, Hoàng đạt 2 điểm 10 tròn trĩnh ở môn Toán và tiếng Anh, môn Vật lý cũng đạt mức điểm 9,5.

Ngồi bên cạnh con, ông Nguyễn Văn Tuấn, bố của Hoàng luôn nở nụ cười ấm áp. Ông chia sẻ: “Cả nhà không quá bất ngờ khi con đạt điểm cao vì thi xong đã tự so đáp án và chấm điểm. Nhưng đạt danh hiệu Á khoa toàn quốc thì đúng là ngoài mong đợi. Nếu con không để mất điểm ở vài chi tiết dễ ở bài trắc nghiệm Vật lý có thể đã đạt điểm 10”, ông nói.

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Dương Hoàng đã sở hữu một hồ sơ học thuật ấn tượng với IELTS 8.5, SAT1500 cùng “cú đúp” điểm A* môn Toán và Vật lý chương trình Cambridge A Level, dù hoàn thành kỳ thi sớm hơn lộ trình một năm. Những thành tích này cho thấy nền tảng học thuật vững chắc, khả năng học vượt trội. Đồng thời lý giải, kết quả á khoa toàn quốc không phải là thành công đến từ may mắn mà là thành quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ của nam sinh, sự đồng hành của gia đình và thầy cô giáo ở trường Nguyễn Siêu, nơi cậu theo học suốt 7 năm qua.

Nam sinh chia sẻ, từ nhỏ, em được theo bố mẹ công tác, sinh sống và học tập ở New Zealand. Bậc tiểu học, em đã rất yêu thích không gian thư viện, nơi có muôn vàn cuốn sách đưa em khám phá những điều hay ho, lý thú.

Nguyễn Dương Hoàng, Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) xuất sắc trở thành Á khoa toàn quốc khối A01 với điểm xét tuyển 29,5.

Em nhớ, bộ sách khoa học kinh điển Horrible Science hay 40 tập truyện ly kỳ Magic Tree House về lịch sử và thế giới tự nhiên chính là những “viên gạch” đầu tiên cho tư duy logic của mình.

Trở về Việt Nam, sau những năm tiểu học tại trường Thành Công, Hoàng gia nhập "ngôi nhà" Nguyễn Siêu và gắn bó đến nay.

Đến giờ này, khi chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, em vẫn mãi ghi nhớ thầy Nguyễn Văn Ninh, giáo viên dạy Toán và chủ nhiệm năm lớp 9 đầy nhiệt huyết, thấu hiểu và bao dung.

“Đôi lần em đi học muộn hay gục xuống bàn vì thiếu ngủ, thầy không trách phạt mà hỏi han, giao việc để em tham gia các dự án. Chính sự động viên, thay vì kỷ luật của thầy năm đó đã em bước qua những chênh vênh tuổi mới lớn”, em nói. Hay em nhớ cô Thắng, người bền bỉ giúp em nuôi dưỡng niềm đam mê Vật lí suốt ba năm THPT



Em cũng nhớ thầy Hà, người luôn khuyến khích em tìm kiếm những cách giải Toán sáng tạo, thay vì chỉ đi theo những lối giải quen thuộc. Và cô Hà Hoa, người đều đặn dành những buổi chiều sau giờ học để đồng hành cùng em trong quá trình ôn luyện cho kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tin học.

Trái với hình dung về những thủ khoa có thời gian biểu được lên kín từng giờ, từng phút, Hoàng luôn luôn tự hỏi: "Trong khoảnh khắc này, điều gì là quan trọng nhất để làm?" Khi học, Hoàng thường nghe nhạc cổ điển để tăng khả năng tập trung; còn những lúc thư giãn, em tìm đến các ca khúc J-Pop hoặc đọc lại bộ truyện Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Theo đuổi ngành kỹ thuật, năng lượng xanh

Sự bền bỉ của Hoàng còn được nuôi dưỡng từ những thói quen rất đỗi giản dị. Chiếc xe đạp đã đồng hành cùng em suốt những năm tháng phổ thông cũng là "người bạn" chứng kiến hành trình trưởng thành ấy. Mỗi ngày, Hoàng duy trì thói quen đạp xe quãng đường khoảng 17 cây số quanh Hồ Tây, xem đó là cách rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực và kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân.

Đằng sau thành tích nổi bật là một môi trường gia đình giàu sự tôn trọng và thấu hiểu. Hoàng cho biết em chưa bao giờ bị bố mẹ áp đặt phải trở thành một hình mẫu nào. Ngay cả khi lựa chọn sẽ đăng ký vào Đại học Bách Khoa Hà Nội, bố mẹ cũng chỉ cùng con trao đổi, lắng nghe như những người bạn.

Với số điểm hiện tại, Hoàng cho biết, trước mắt sẽ chọn nộp hồ sơ vào ngành Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội trong khi tiếp tục tìm kiếm những lựa chọn khác từ các trường đại học uy tín trên thế giới.

Khi bạn bè đồng lứa đang tận hưởng kỳ nghỉ xả hơi sau một năm học, nam sinh vẫn vùi đầu vào các dự án lập trình cá nhân và tự học thêm tiếng Nhật. Trong tương lai, em muốn theo đuổi ngành nghề liên quan đến kỹ thuật, năng lượng xanh và sự phát triển bền vững, những lĩnh vực mà sự biến động của AI khó có thể ảnh hưởng quá lớn".

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy trao thưởng cho Hoàng trong lễ trưởng thành.

Cô Nguyễn Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 12AL0, người đồng hành cùng Hoàng trong 3 năm đánh giá, nam sinh có tư duy nhạy bén và độc lập. Trước những vấn đề khó, em thường có cách tiếp cận rất riêng, không đi theo lối mòn hay những khuôn mẫu có sẵn. Nhưng điều đáng quý hơn cả là dù có năng lực nổi bật, Hoàng vẫn luôn khiêm tốn, biết lắng nghe và rất cầu thị. Chính những phẩm chất ấy đã giúp em không ngừng tiến bộ và được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Để một học sinh có thể phát huy được tư duy độc lập ấy, ngoài nỗ lực của bản thân còn cần một môi trường sẵn sàng khuyến khích sự khác biệt. Trong suốt ba năm THPT, Hoàng luôn nhận được sự đồng hành tận tâm của các thầy cô theo đúng thế mạnh của mình.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu chia sẻ, nhà trường, thầy cô giáo rất tự hào vì học sinh nỗ lực đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp. Hôm qua, ngay sau khi có kết quả thi, cô Thúy đã viết thiệp chúc mừng, động viên học trò.

Cô Thúy cũng cho biết thêm, lứa học sinh lớp 12 của trường năm nay có hơn 50% em đã chọn du học sau khi nhận được học bổng danh giá từ 31 đại học tinh hoa thế giới như: College London, các trường đại học hàng đầu nước Úc (Go8) và 9 trường thuộc Russell Group (Anh).

Số học sinh còn dự kỳ thi tốt nghiệp THPT hướng mục tiêu vào các trường top đầu. Trong đó có 6 em đạt điểm 10 tuyệt đối các môn, điểm trung bình môn thi toàn khối đạt 7.4, cao hơn trung bình của thành phố hơn 1,1 điểm. Bên cạnh đó, nhiều học sinh có điểm SAT chạm đỉnh 1590/1600.