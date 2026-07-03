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Thủ khoa khối C03 ở Lâm Đồng được kết nạp Đảng

Thái Lâm

TPO - Ngay sau khi trở thành thủ khoa khối C03 của Trường THPT Trần Hưng Đạo tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nữ sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Ngày 2/7, Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo, Đảng bộ xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Lê Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 12A1.

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Em Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại lễ kết nạp Đảng.

Đáng chú ý, Bảo Ngọc được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay sau khi trở thành thủ khoa khối C03 của Trường THPT Trần Hưng Đạo tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Em đạt tổng 26 điểm ở tổ hợp xét tuyển C03 gồm Ngữ văn, Toán và Lịch sử.

Tại buổi lễ, đảng viên mới Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

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Chia sẻ sau khi được kết nạp Đảng, Bảo Ngọc cho biết đây là dấu mốc đặc biệt và là niềm vinh dự lớn đối với bản thân. Em xem đây không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện trong suốt những năm học phổ thông mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu trên chặng đường phía trước.

Theo Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo, Bảo Ngọc là đảng viên trẻ thứ 7 được kết nạp trong năm học 2025-2026, tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên trong học sinh của nhà trường.

Thái Lâm
#Lê Nguyễn Bảo Ngọc #Thủ khoa khối C03 #Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 #kết nạp Đảng

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