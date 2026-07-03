Kỳ vọng gì ở Trịnh Thăng Bình

TPO - Sau tập mở màn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Trịnh Thăng Bình được nhắc đến nhiều nhất khi "Người ấy" và "Vỡ tan" vào YouTube Music Trending Việt Nam. Màn trở lại cũng gợi nhắc hành trình gần 20 năm làm nghề của nam ca sĩ, nhạc sĩ với loạt bản hit từng ghi dấu một thời của Vpop.

Người ấy và Vỡ tan lên top

Sau tập phát sóng đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Trịnh Thăng Bình là một trong những gương mặt được chú ý. Ở phần trình diễn cá nhân, Trịnh Thăng Bình mang Người ấy - ca khúc gắn liền với tên tuổi anh suốt nhiều năm - trở lại sân khấu.

Nam ca sĩ lựa chọn bản phối mới với dàn orchestra, mang màu sắc cổ điển nhưng vẫn hiện đại. Phần hòa âm được tiết chế, tập trung làm nổi bật giọng hát và cảm xúc, đúng với hình ảnh mà anh muốn xây dựng khi đến với chương trình.

Khi phần lớn 34 nghệ sĩ trong dàn anh trai chọn vũ đạo, dàn dựng quy mô để gây ấn tượng, Trịnh Thăng Bình đi theo hướng ngược lại. Nam ca sĩ đặt trọng tâm vào khả năng hát live, tập trung vào cảm xúc. Điều đó giúp tiết mục nhận nhiều phản hồi tích cực sau khi phát sóng.

Nếu Người ấy cho thấy hình ảnh ca sĩ trưởng thành sau gần hai thập kỷ hoạt động, tiết mục nhóm Vỡ tan lại thể hiện rõ vai trò nhà sản xuất âm nhạc của Trịnh Thăng Bình.

Trịnh Thăng Bình gây chú ý khi mang hit Vỡ tan và Người ấy lên tập 1 show Anh trai.

Cùng Thỏ (DaLAB) và Hà An Huy, anh thành lập đội Quái kiệt mộng mơ và thể hiện Vỡ tan với phong cách ballad pha trộn rock. Ngoài biểu diễn, Trịnh Thăng Bình trực tiếp tham gia xây dựng tổng thể tiết mục. Với kinh nghiệm của producer, anh đảm nhận việc chia câu hát, sắp xếp cấu trúc bài, làm việc cùng từng thành viên để phát huy thế mạnh riêng, đồng thời định hình màu sắc âm nhạc xuyên suốt màn trình diễn.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả thấy Trịnh Thăng Bình khai thác chất liệu pop/rock trên sân khấu. Bản phối mới giúp ca khúc quen thuộc có thêm năng lượng nhưng vẫn giữ được phần cảm xúc vốn là điểm mạnh của bài hát.

Dù Người ấy và Vỡ tan đều đã được phát hành từ khoảng một thập kỷ trước, khi những giai điệu đầu tiên vang lên, hàng nghìn khán giả vẫn đồng thanh hát theo gần như trọn vẹn ca khúc. Những màn fanchant kéo dài trong cả hai phần trình diễn trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều sau tập phát sóng.

Hiệu ứng này tiếp tục được nối dài trên nền tảng số. Phần trình diễn của đội Quái kiệt mộng mơ trở thành tiết mục đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai lọt bảng xếp hạng YouTube Music Trending Việt Nam, hiện giữ vị trí #18. Riêng video biểu diễn Vỡ tan cũng nhanh chóng xuất hiện trên bảng xếp hạng ở vị trí #28.

Việc hai video cùng lúc lọt Trending cho thấy sức hút của tiết mục đến từ hai ca khúc hit. Đây cũng là tin vui của Trịnh Thăng Bình khi mang những sáng tác quen thuộc trở lại sau nhiều năm.

Song song với thành tích trên YouTube, Trịnh Thăng Bình nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều ý kiến đánh giá cao cách xử lý cảm xúc cũng như vai trò của anh trong việc xây dựng tổng thể âm nhạc cho đội. Hình ảnh trẻ trung cùng phong cách thời trang hiện đại của nam ca sĩ cũng trở thành chủ đề được nhiều khán giả nhắc đến sau tập đầu tiên.

Sau chương trình, Trịnh Thăng Bình chia sẻ cảm xúc: "Một lần nữa khán giả đang cho tôi sống lại những ngày tháng thật đẹp cùng Người ấy và Vỡ tan. Không phải chỉ khán giả sống lại với thanh xuân, chính tôi cũng được như trở lại với thanh xuân của mình".

Nam ca sĩ cũng để lại chia sẻ nhận được nhiều sự đồng cảm: "Đúng là một bản hit thật sự không có hạn sử dụng. Mọi người có thể lãng quên tôi, nhưng cảm ơn vì đã không quên những bản hit của tôi".

Hitmaker đình đám một thời

Trước khi có màn trở lại ấn tượng ở show Anh trai vượt ngàn chông gai, Trịnh Thăng Bình là cái tên gắn với thế hệ 8X, 9X những năm 2010. Ngoài vai trò ca sĩ, Trịnh Thăng Bình được nhìn nhận là một trong những singer-songwriter tiêu biểu - những nghệ sĩ vừa sáng tác, vừa sản xuất và trực tiếp thể hiện các ca khúc của mình.

Nam ca sĩ từng là thành viên của nhóm nhạc La Thăng, một trong những nhóm nam được chú ý ở giai đoạn giữa những năm 2000. Sau khi rời nhóm theo đuổi con đường solo, Trịnh Thăng Bình mất nhiều năm loay hoay tìm chỗ đứng. Không ít sản phẩm được phát hành nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét trên thị trường, trong bối cảnh Vpop khi ấy chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt của hàng loạt giọng ca trẻ.

Bước ngoặt đến khi Trịnh Thăng Bình tập trung vào thế mạnh sáng tác. Thay vì chạy theo những xu hướng, anh lựa chọn dòng nhạc pop ballad với giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi, khai thác những câu chuyện tình yêu, chia tay và trưởng thành, những chủ đề dễ tạo sự đồng cảm với số đông khán giả.

Khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho Trịnh Thăng Bình sau tập 1 show Anh trai.

Từ đầu những năm 2010, hàng loạt ca khúc như Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Vỡ tan, Người em tìm kiếm, Em ngủ chưa, Tâm sự tuổi 30... lần lượt tạo dấu ấn trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Có những bài hát đứng đầu nhiều tuần liền trên các trang nghe nhạc trực tuyến, có ca khúc trở thành lựa chọn quen thuộc tại các sân khấu ca nhạc, phòng trà hay chương trình truyền hình.

Không ít ca khúc của Trịnh Thăng Bình vẫn xuất hiện trên các nền tảng nghe nhạc sau hơn một thập kỷ, được nhiều ca sĩ lựa chọn biểu diễn hoặc được khán giả sử dụng trong các video ngắn trên mạng xã hội.

Trịnh Thăng Bình trở lại giữa lúc Vpop thay đổi đáng kể so với thời đỉnh cao. Nếu giai đoạn 2010-2018 là thời điểm ballad và những singer-songwriter lên ngôi, vài năm gần đây, thị trường chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của rap, hip hop, các producer trẻ và thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Gu thưởng thức của khán giả cũng đa dạng hơn, tốc độ đào thải nhanh hơn và vòng đời của một ca khúc trở nên ngắn hơn trước.

Việc Người ấy hay Vỡ tan vẫn tạo được sự đồng cảm tại một chương trình quy tụ nhiều khán giả trẻ mang ý nghĩa lớn. Điều Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mang lại cho Trịnh Thăng Bình không đơn thuần là thêm một sân khấu biểu diễn, đó là cách công chúng nhìn lại hành trình 20 năm làm nghề của nghệ sĩ trải qua nhiều vai trò, từ thành viên nhóm nhạc, ca sĩ solo đến nhạc sĩ, nhà sản xuất và người đứng sau nhiều ca khúc quen thuộc của Vpop.

Sau tập phát sóng đầu, quá sớm để dự đoán Trịnh Thăng Bình tiến xa đến đâu trong cuộc thi. Chỉ biết rằng sau hơn một thập kỷ, những bản hit của Trịnh Thăng Bình vẫn chưa hề "hết hạn sử dụng". Như chính nam ca sĩ chia sẻ, khán giả có lúc quên đi nghệ sĩ giữa sự thay đổi không ngừng của thị trường. Nhưng những ca khúc đủ sức chạm đến cảm xúc người nghe vẫn sẽ ở lại.