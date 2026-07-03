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Thế giới

Người dân Iran đổ về Tehran trước lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Quỳnh Như

TPO - Hàng nghìn người dân Iran mặc đồ đen tập trung tại thủ đô Tehran để tưởng niệm cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei trước thềm lễ quốc tang kéo dài nhiều ngày.

Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán ngoại giao để tập trung tổ chức lễ tang kéo dài từ ngày 4 đến 9/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2.

Theo truyền thông Iran, mọi sự chú ý trong nước đang tập trung vào công tác chuẩn bị cho những nghi lễ quốc tang, với các lễ tưởng niệm và đoàn rước được tổ chức tại Tehran, Qom, Mashhad (Iran) cùng Najaf và Karbala (Iraq).

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Các hệ thống làm mát đang được lắp đặt trong sân của nhà thờ Hồi giáo Imam Khomeini Musalla. Ảnh: Getty

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đăng trên mạng xã hội X bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đồng thời khẳng định đất nước sẽ kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong thông điệp của mình, ông Pezeshkian gọi sự ra đi của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei là sự "tử vì đạo", nhấn mạnh rằng đây "không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một chương mới về đoàn kết và kiên cường".

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Một người Hồi giáo Shia cầm tấm áp phích có chân dung ﻿Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei (bên trái). Ảnh: Getty

Những hình ảnh đầu tiên về linh cữu của cố Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei cũng đã được công bố. Theo hình ảnh được đăng tải trên tài khoản X chính thức của cố Lãnh tụ, chiếc quan tài được đặt trong một căn phòng với những bức tường được trang trí bằng quốc kỳ Iran và phủ lá cờ đỏ mang dòng chữ trắng - lá cờ thiêng của đền thờ Imam Hussein.

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Nguồn: Tài khoản X/@Khamenei_fa

Theo chính quyền Iran, lá cờ này tượng trưng cho "sự kháng cự, hy sinh và lòng trung thành kiên định với chân lý". Đây cũng là biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng Hồi giáo Shia.

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Người dân Iran tại buổi lễ tiễn biệt gần văn phòng của cố Lãnh tụ tối cao ở Tehran, hôm thứ Sáu (3/7).

Tại thủ đô Tehran, các tuyến phố đông kín người dân Iran từ khắp nơi đổ về để bày tỏ lòng tiếc thương trước lễ tang. Nhiều người mặc trang phục màu đen, vẫy quốc kỳ Iran, cầm chân dung của ông Ayatollah Ali Khamenei và đồng thanh hát những bài ca tưởng niệm. Không ít người đã bật khóc trong không khí xúc động.

Video ghi lại cảnh người dân tập trung trên đường phố Tehran trước lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Theo hãng thông tấn nhà nước Fars News Agency, linh cữu của cố Lãnh tụ đã được đưa tới Đại điện Imam Khomeini ở Tehran để chuẩn bị cho các nghi thức quốc tang.

Video do Fars công bố cho thấy quan tài phủ quốc kỳ Iran được lực lượng nghi lễ khiêng qua biển người trước khi tiến vào khu vực tổ chức lễ viếng.

Người dân đến Đại Thánh đường Imam Khomeini sau khi thi hài của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và nhiều thành viên gia đình được đưa đến thánh đường.

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Năm chiếc quan tài được đặt tại Đại bảo tàng Mosalla ở Tehran hôm thứ Sáu (3/7). Ảnh: Reuters

Truyền thông nhà nước Iran cho biết trong các quan tài trên có thi hài của con rể ông Khamenei - Mesbah-o l-Hoda Bagheri, con gái lớn Seyyedeh Boshra Hosseini Khamenei, con dâu Zahra Haddad Adel và cháu gái 14 tháng tuổi Zahra Mohammadi Golpaygani.

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Các thành viên của lực lượng Basij canh gác trong khi công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại Đại thánh đường Imam Khomeini. Ảnh: Reuters
An ninh được thắt chặt ở Tehran trước lễ tang cố Lãnh tụ.
Quỳnh Như
CNN
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