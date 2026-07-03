Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyển mục đích sử dụng 5ha rừng để làm cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Tiền Lê

TPO - Tỉnh Gia Lai quyết định chuyển mục đích sử dụng 5ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Ngày 3/7, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chuyển mục đích sử dụng 5ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo đó, tổng số diện tích rừng trên đều là rừng sản xuất có nguồn gốc rừng trồng ở xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Việc chuyển này trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cùng ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện UBND tỉnh đang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ đạo cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; tham mưu giải quyết các thủ tục về đất đai phục vụ triển khai dự án.

tien-phong.png
Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương nói riêng.

Ngoài ra, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đak Đoa và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h và tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Toàn tuyến được chia thành 3 dự án, gồm dự án thành phần 1 từ Km0+00 - Km22+00, dự án thành phần 2 từ Km22+00 - Km90+00 và dự án thành phần 3 từ Km90+00 - Km125+00.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, thuộc danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh Gia Lai thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch tiến độ chung. Dự án đã được phân cấp, phân quyền rất mạnh để địa phương chủ động triển khai đạt hiệu quả.

Tiền Lê
#rừng #quy hoạch #cao tốc #Gia Lai #dự án #đầu tư #chuyển mục đích sử dụng đất #đất rừng #phát triển kinh tế #cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe