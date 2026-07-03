Chuyển mục đích sử dụng 5ha rừng để làm cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Ngày 3/7, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chuyển mục đích sử dụng 5ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo đó, tổng số diện tích rừng trên đều là rừng sản xuất có nguồn gốc rừng trồng ở xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Việc chuyển này trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cùng ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện UBND tỉnh đang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ đạo cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; tham mưu giải quyết các thủ tục về đất đai phục vụ triển khai dự án.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương nói riêng.

Ngoài ra, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đak Đoa và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h và tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Toàn tuyến được chia thành 3 dự án, gồm dự án thành phần 1 từ Km0+00 - Km22+00, dự án thành phần 2 từ Km22+00 - Km90+00 và dự án thành phần 3 từ Km90+00 - Km125+00.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, thuộc danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh Gia Lai thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch tiến độ chung. Dự án đã được phân cấp, phân quyền rất mạnh để địa phương chủ động triển khai đạt hiệu quả.