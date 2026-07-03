Bão số 1 mạnh lên, ảnh hưởng trực tiếp Hải Phòng - Quảng Ninh - Hưng Yên

TPO - Sáng nay (3/7), bão di chuyển chậm và có xu thế mạnh lên với cường độ lúc 11h trưa nay ở cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo tâm bão sẽ đổ bộ biên giới Việt – Trung vào đêm mai, rạng sáng 5/7. Hải Phòng – Quảng Ninh – Hưng Yên nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Mưa lớn ngay từ đêm nay.

Vào 11h trưa nay (3/7), tâm bão chỉ còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía nam với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Trong sáng nay, bão đã đổi hướng bắc tây bắc và di chuyển khá chậm. Vùng tâm bão khá gần vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng – Huế nên miền Trung có mưa từ đêm qua.

Dự báo sau khi liên tục đổi hướng, trong những ngày tới bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 10-15km một giờ. Trong ngày và đêm nay bão sẽ đi qua khu vực phía tây của đảo Hải Nam Trung Quốc, sau đó vào vịnh Bắc Bộ trong sáng mai (4/7) với cường độ mạnh hơn so với những nhận định trước.

Cụ thể lúc 10h ngày 4/7, tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía nam đông nam. Lúc này bão vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong đêm 4/7 và sáng ngày 5/7, tâm bão sẽ đi vào khu vực biên giới Việt – Trung với cường độ khoảng 8-9, giật cấp 10-11, sau đó đi vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đến 10h ngày 5/7, tâm bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 1.

Do đêm qua, bão dịch chuyển theo hướng tây khiến vùng tâm bão về gần hơn đất liền khu vực miền Trung. Vì vậy, đêm qua và sáng nay, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2/7 đến 8 giờ ngày 3/7 có nơi trên 70mm như trạm Thạch Ngàn (Nghệ An) 101.6mm, Sơn Thọ (Hà Tĩnh) 73.4mm, Trà Leng (Đà Nẵng) 101.4mm, Ia Dom (Quảng Ngãi) 143.8mm, Thủy điện Se San 3A (Gia Lai) 94.6mm.

Ngoài ra, bão khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh cũng gây mưa lớn cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của bão, từ đêm 3/7 đến đêm 4/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Sau đó, ngày và đêm 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, riêng khu Đông Bắc 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối nay cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 4/7 đến ngày 7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Quảng Ninh khả năng xảy ra ngập úng cục bộ trong các ngày 4-5/7.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức báo động (BĐ) 1-BĐ2, có sông trên BĐ2, hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.

Về gió mạnh, từ chiều 4/7, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Trên biển, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía đông bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi hôm nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) cũng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.