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Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Nguyễn Ngọc

TPO - Sáng 3/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Trương Huy Tâm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, tham gia UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

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Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng ông Trần Ngọc Tuấn và Trương Huy Tâm.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên tin tưởng các cán bộ vừa được chuẩn y sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường và kinh nghiệm tích lũy được để cùng tập thể cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Được biết, sau khi kiện toàn, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi có 4 lãnh đạo và 9 ủy viên. Trong đó, Thường trực UBKT Tỉnh ủy gồm các ông: Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Mai Văn Hữu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Trần Như Vinh và Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Nguyễn Ngọc
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