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Xã hội

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Người đàn ông mang hơn 1,2 tỷ đồng rồi đi lạc 550km vào rừng

Nguyễn Ngọc

TPO - Một người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng mang theo hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, vàng và tiền trong tài khoản, đã đi lạc hơn 550 km vào khu rừng hiểm trở ở Quảng Ngãi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng công an đã giải cứu thành công và trao trả toàn bộ tài sản cho gia đình.

Sáng 3/7, Công an xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã bàn giao ông Phạm Văn Toán (50 tuổi, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng), cùng toàn bộ khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho gia đình sau nhiều ngày đi lạc.

Theo thông tin từ Công an xã Tu Mơ Rông, khoảng 9h20 ngày 2/7, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt, có biểu hiện mệt mỏi, kiệt sức, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

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Ông Phạm Văn Toán (ở giữa) được lực lượng công an xã Tu Mơ Rông giải cứu thành công và trao trả toàn bộ tài sản cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tu Mơ Rông đã phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm. Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt đồi, lực lượng chức năng phát hiện ông Phạm Văn Toán trong tình trạng đói, khát, sức khỏe suy kiệt giữa rừng và nhanh chóng đưa về trụ sở để chăm sóc, hồi sức.

Qua xác minh ban đầu, trước khi đi lạc vào khu vực rừng ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã điều khiển xe máy nhiều ngày trong tình trạng không xác định được phương hướng. Quãng đường từ nơi ở tại Lâm Đồng đến nơi được phát hiện lên tới khoảng 550 km.

Làm việc với cơ quan công an, ông Toán không nhớ vì sao mình lại có mặt tại Quảng Ngãi. Ông chỉ nhớ đã đi xe máy nhưng không biết phương tiện đang ở đâu.

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Công an xã Tu Mơ Rông bàn giao công dân đi lạc và tài sản cho người nhà.

Từ những thông tin ít ỏi này, Công an xã Tu Mơ Rông tiếp tục rà soát và tìm thấy xe máy của ông cách vị trí phát hiện khoảng 4,5 km.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng nặng 3 chỉ cùng một điện thoại di động. Ngoài ra, qua xác minh, tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng. Ông Toán cho biết, số tiền mang theo là tiền vừa bán rẫy.

Qua liên hệ với chính quyền địa phương và người thân tại Lâm Đồng, Công an xã Tu Mơ Rông xác định, ông Toán có biểu hiện về thần kinh, đầu óc không minh mẫn và sống một mình. Trong những ngày ông vắng mặt, người thân chỉ nghĩ ông đi chơi quanh khu vực nhà nên không trình báo. Chỉ đến khi nhận được thông tin từ cơ quan công an, gia đình mới biết ông đã đi lạc hàng trăm km.

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Công an xã Tu Mơ Rông hỗ trợ đưa ông Toán cùng phương tiện và toàn bộ tài sản trở về địa phương tại Lâm Đồng.

Trong thời gian lưu trú tại trụ sở Công an xã Tu Mơ Rông, ông Toán được bố trí nơi nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, phục vụ ăn uống, đồng thời lực lượng công an hoàn tất các thủ tục xác minh để bàn giao cho gia đình. Toàn bộ tài sản của ông được bảo quản đầy đủ và trao trả nguyên vẹn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông cho biết, thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa lớn kèm gió rét. Nếu không được phát hiện và đưa ra khỏi rừng kịp thời, người đàn ông này có thể đối mặt với nhiều nguy cơ như kiệt sức, sạt lở đất hoặc mất an toàn tính mạng.

Theo kế hoạch, Công an xã Tu Mơ Rông sẽ tiếp tục hỗ trợ đưa ông Toán cùng phương tiện và toàn bộ tài sản trở về địa phương tại Lâm Đồng an toàn.

Nguyễn Ngọc
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