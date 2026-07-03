Va chạm với xe khách, hai người đi xe máy tử vong

TPO - Sau khi xảy ra va chạm với xe khách trên quốc lộ 1A (đoạn qua Hà Tĩnh), hai người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Ngày 3/7, lãnh đạo UBND phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến hai người tử vong. Danh tính hai nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 3/7, xe khách mang BKS 81H-042.5x lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển đến Km587 Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Hoành Sơn đã xảy ra va chạm với xe máy (không rõ biển kiểm soát) di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người đàn ông tử vong.

Cú đối đầu trực diện khiến hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Ghi nhận tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, bên cạnh hai nạn nhân tử vong cũng có một số con chó đã chết. Riêng xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của Hạt Quản lý đường bộ Đèo Ngang đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, công an và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.