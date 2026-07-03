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Bí thư Đà Nẵng: Tuyệt đối không để tài sản công bỏ không, xuống cấp, lãng phí

Nguyễn Thành

TPO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh việc quản lý tài sản công hiệu quả, thúc đẩy đầu tư, giải phóng mặt bằng và nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền.

Ngày 3/7, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 4, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thảo luận các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh việc cần thiết phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Trọng tâm là tiếp tục rà soát, sắp xếp các xã, phường theo chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở phân nhóm, phân loại phù hợp, bảo đảm tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô dân số, diện tích, mức độ đô thị hóa, đặc điểm vùng miền và khối lượng công việc. Tuyệt đối không “cào bằng”, không lấy một khuôn mẫu duy nhất áp dụng cho mọi địa phương, mọi đơn vị cơ sở.

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Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Liên quan đến đầu tư công, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu phải thúc đẩy quyết liệt, tập trung giải phóng mặt bằng, giải quyết các “điểm nghẽn” trong thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch để giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt kế hoạch đề ra.

Trong đó, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm người đứng đầu và phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ban Thường vụ Thành ủy trong việc giám sát kết quả thực hiện từng lĩnh vực công việc trong đầu tư công. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Liên quan đến Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các công trình, dự án, đất đai theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục rà soát các trường hợp tương tự để chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, không để nguồn lực tiếp tục bị lãng phí. Cần kiên quyết rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, không thuộc diện được tháo gỡ theo các nghị quyết của Quốc hội. Không chấp nhận tình trạng chiếm giữ đất đai, tài nguyên nhưng không triển khai, gây lãng phí nguồn lực và làm mất cơ hội phát triển của thành phố. Dự án nào không còn đủ điều kiện tiếp tục thực hiện thì phải kiên quyết thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến các trụ sở, cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu: Khẩn trương xử lý dứt điểm, tuyệt đối không để tài sản công bỏ không, xuống cấp, lãng phí. Tài sản nào sử dụng không hiệu quả phải điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc xử lý theo đúng quy định. Cần biến tài sản công thành nguồn lực phục vụ phát triển, không để trở thành gánh nặng trong quản lý.

Liên quan đến công tác cán bộ, ông Quang cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, sẽ thực hiện điều chỉnh những vị trí chưa phù hợp, tăng cường cán bộ cho những địa bàn khó, lĩnh vực trọng điểm.

Bên cạnh đó cũng sẽ kiên quyết thay thế hoặc bố trí công tác khác đối với những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, uy tín giảm sút, thiếu tinh thần trách nhiệm, không tạo được chuyển biến hoặc để cơ quan, đơn vị, địa phương trì trệ, mất đoàn kết.

Nguyễn Thành
#Quản lý tài sản công hiệu quả #Thúc đẩy đầu tư công #Rà soát tổ chức bộ máy #Đà Nẵng #Bí thư Đà Nẵng #Lê Ngọc Quang

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