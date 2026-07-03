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Phá ca bin cứu hai người mắc kẹt sau cú đối đầu của hai xe tải

Nguyễn Dũng

TPO - Va chạm trực diện giữa xe đầu kéo chở trụ bê tông và xe tải cẩu chở cây xanh trên tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông (TPHCM) vào rạng sáng 3/7 khiến hai người mắc kẹt trong cabin bị thương. Sau thời gian sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt phá cabin, lực lượng chức năng đã đưa được hai nạn nhân ra ngoài.

Clip giao thông ùn tắc sau vụ tai nạn.

Đến trưa 3/7, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe tải cẩu trên tỉnh lộ 8 khiến hai người bị thương, giao thông ùn tắc nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, người dân sống gần khu vực cách cầu Láng The khoảng 300 m trên tỉnh lộ 8 nghe tiếng va chạm lớn. Sau đó mọi người phát hiện xe đầu kéo biển số 50H-909.xx kéo theo rơ-moóc chở các trụ bê tông đã va chạm trực diện với xe tải cẩu mang biển số Tây Ninh đang chở cây xanh lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu của cả hai phương tiện bị biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải cẩu có ba người, trong đó hai người bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin do phần đầu xe bị bóp méo.

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Xe đầu kéo bẹp nhúm sau tai nạn.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông, Trạm CSGT Tây Bắc cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn và y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau thời gian sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt phá cabin, lực lượng chức năng đã đưa được hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Do hai phương tiện có kích thước lớn nằm chắn gần hết mặt đường đã giao thông trên tỉnh lộ 8 bị ùn ứ kéo dài trong nhiều giờ. Hàng loạt phương tiện phải di chuyển chậm hoặc tìm hướng lưu thông khác.

Đến gần trưa cùng ngày, sau khi các xe cứu hộ di dời hai phương tiện khỏi hiện trường, giao thông mới dần trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dũng
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