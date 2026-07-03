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Quảng Ninh cấm biển, gấp rút ứng phó bão số 1

Hoàng Dương

TPO - Trước diễn biến của bão số 1, Quảng Ninh đã đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó tạm dừng cấp phép hoạt động đối với các phương tiện thủy trên vùng biển của tỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, sáng 4/7, bão số 1 sẽ đi qua đảo Hải Nam rồi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Hồi 4 giờ ngày 3/7, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam và đang di chuyển theo hướng Tây.

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Lực lượng chức năng đặc khu Cô Tô kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng cấp phép đối với tàu lưu trú nghỉ đêm và tham quan buổi tối trên vịnh từ 12 giờ ngày 3/7. Từ 17 giờ cùng ngày, toàn bộ các phương tiện thủy khác cũng tạm dừng cấp phép hoạt động. Các tàu đang hoạt động được phép về nơi tránh trú an toàn và phải hoàn thành trước 7 giờ ngày 4/7. Việc cấm biển sẽ kéo dài đến khi có bản tin cuối cùng về bão.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến bão; kiểm đếm, quản lý chặt tàu thuyền, không để phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm; tăng cường giám sát tàu du lịch trên các vịnh, hướng dẫn chủ tàu triển khai các biện pháp phòng tránh giông, lốc, gió mạnh.

Các địa phương ven biển và trên đảo được yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các hoạt động kinh tế biển, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #cấm biển #ứng phó #tàu thuyền #an toàn #bão số 1 #Tin bão mới nhất #Thời tiết miền Bắc

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