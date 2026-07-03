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Khoảnh khắc Ronaldo ôm Luka Modric gây sốt

Ngọc Ánh

TPO - Khoảnh khắc Ronaldo ôm Luka Modric ôm nhau trước và sau trận đấu tại vòng 32 đội của World Cup nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đó cũng là hình ảnh biểu tượng, giàu cảm xúc nhất trong trận đấu.

Sáng 3/7 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại đội tuyển Croatia 2-1 ở vòng knock-out World Cup 2026. Ronaldo có thêm kỷ lục nhờ lần đầu ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp, trong khi đó, Luka Modric chính thức khép lại sự nghiệp World Cup.

Hai ngôi sao từng là đồng đội ở CLB Real Madrid có khoảnh khắc ấn tượng khi trao nhau những cái ôm động viên trước và sau trận. Cái ôm của Ronaldo và Luka Modric cũng trở thành hình ảnh biểu tượng của trận đấu.

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Cái ôm giữa Ronaldo và Modric trở thành hình ảnh giàu cảm xúc nhất trận đấu. Ảnh: AP.

Trước trận, Ronaldo và Modric ôm nhau trong lúc làm thủ tục giữa hai đội trưởng và tổ trọng tài. Hai cầu thủ tươi cười chụp ảnh trước giờ bóng lăn.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Cristiano Ronaldo cũng nhanh chóng đến an ủi Modric.

Theo The Sun, siêu sao đang khoác áo Al-Nassr đã động viên và dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng đội cũ.

Ronaldo chia sẻ: "Tôi chơi cùng cậu ấy trong rất nhiều năm, và chúng tôi gần như cùng độ tuổi. Cậu ấy là một huyền thoại của bóng đá vì đến bây giờ vẫn thi đấu rất hay, duy trì chất lượng ở đẳng cấp cao. Tôi nói với cậu ấy rất nhiều lần: 'Chúc mừng vì tất cả những gì cậu đã làm được. Tôi rất vui khi được gặp lại cậu và chúc cậu những điều tốt đẹp nhất trong những năm còn lại của sự nghiệp".

Sau tiếng còi mãn cuộc, Luka Modric cũng nghẹn ngào để hướng về phía khán đài - nơi các cổ động viên Croatia không ngừng hô vang tên anh.

Khoảnh khắc Ronaldo ôm Luka Modric ôm nhau trước và sau trận nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

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Ronaldo và Luka Modric từng sát cánh ở CLB Real Madrid.

Trên tài khoản đại diện cho nhóm người hâm mộ của CLB Real Madrid, video thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem chỉ sau vài phút đăng tải.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, chủ đề "Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở Croatia, Cristiano Ronaldo và Luka Modric ôm nhau thật chặt" vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng tìm kiếm.

Cư dân mạng để lại những bình luận khen ngợi hai siêu sao: "Cuộc đối đầu của những người bạn già, cuộc chạm trán này đánh dấu sự kết thúc tuổi trẻ của cả một thế hệ", "Cái ôm giữa Ronaldo và Modric, sẽ có bao nhiêu người rơi nước mắt vì khoảnh khắc ấy nhỉ? Hai lão tướng tuổi 40, đại diện cho đất nước của mình trong kỳ World Cup cuối cùng".

Nhiều fanpage lớn về thể thao ở Việt Nam cũng đồng loạt đăng tải khoảnh khắc nghẹn ngào của hai ngôi sao.

Thất bại trước đội tuyển Bồ Đào Nha cũng khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Luka Modric. Tiền vệ 40 tuổi rời sân trong những tràng pháo tay của khán giả, để lại dấu ấn như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Croatia.

Ngọc Ánh
#Ronaldo #Modric #World Cup 2026 #Croatia #Bồ Đào Nha #kỷ lục #kỷ niệm

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